I fan ci hanno sperato a lungo ma Lino Guanciale sembra non avere nessuna intenzione di continuare a partecipare alla fiction L’allieva 4: l’attore è già proiettato verso altri progetti per il piccolo schermo.

Lino Guanciale sembra avere le idee molto chiare in merito: nonostante l’entusiasmo dei fan della fiction, l’attore abruzzese intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto capire che per lui l’esperienza de L’Allieva può benissimo terminare così. Non è la prima volta che Lino si esprime facendo capire le sue intenzioni, già in passato l’attore aveva fatto intendere di essere più che soddisfatto del lavoro fatto e di non avere intenzione di proseguire con un nuovo capitolo de L’Allieva.

Lino Guanciale non ci sarà ne L’allieva 4

Dopo aver girato la terza stagione, Lino Guanciale ha spiegato come “sia sempre bene chiudere quando l’interesse degli spettatori è ancora forte” invece di aspettare che il pubblico si stanchi di storia e personaggi. Bisogna dunque che gli spettatori de L’Allieva si mettano il cuore in pace. Perché? La risposta è davvero semplice. A quanto pare, sembrerebbe che la quarta serie ruoterà attorno alla storia di un’altra coppia, al posto di quella formata dal medico legale Claudio Conforti e da Alice Allevi (interpretata da Alessandra Mastronardi). Nonostante il post con gli auguri di Natale che aveva acceso le speranze nei seguaci della serie, perché ritraeva proprio la coppia formata da Guanciale e Mastronardi e l’hashtag di buon auspicio #aspettandolallieva4, le parole dell’attore chiudono definitivamente la porta a ogni possibilità di vederlo nei panni di Conforti.

Il suo futuro in tv

Archiviata dunque l’esperienza più che positiva con L’Allieva, Lino Guanciale guarda al futuro: sarà protagonista di una nuova fiction di Rai 1 dal titolo Il Commissario Ricciardi, ambientata nella Napoli degli anni ‘30. La serie è attesa finalmente per il 25 gennaio: si parla del progetto ormai dal 2019, anno in cui erano iniziate le riprese e finalmente si potrà seguire in tv. Con L’Allieva, anche per i fan rimane il ricordo di una bella storia e una bella interpretazione, ora però è arrivato il tempo per Lino Guanciale di guardare, con orgoglio al suo futuro professionale, che è già presente.

Siete dispiaciuti dell’addio di Lino Guanciale? Noi, lo ammettiamo: decisamente si! Ma siamo certi che non mancherà modo di poterlo vedere nuovamente sul piccolo schermo. Ed anche innamorarci del suo personaggio.