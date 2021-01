Marco Liorni, annuncio inaspettato: il messaggio è apparso sui social del conduttore.

Una puntata diversa dalle altre, quella di Italia Sì che andrà in onda domani pomeriggio, sabato 16 gennaio. Una puntata che Marco Liorni condurrà da casa. Ad annunciarlo è stato proprio lui, qualche ora fa, attraverso un post pubblicato su Instagram. Il conduttore ha, però, specificato che si tratta di una “misura precauzionale” e che il suo tampone è risultato negativo. Una soluzione, quella della conduzione da casa, adottata più volte in svariati programmi, in quest’epoca segnata dal Covid. Proprio ieri, su Rai 1, Serena Bortone ha condotto da casa Oggi è un altro giorno, dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Diamo un’occhiata al post condiviso da Liorni sui suoi social, e ripostato anche dalla pagina ufficiale della trasmissione Italia Sì.

Marco Liorni, annuncio inaspettato: condurrà Italia Sì da casa

Marco Liorni condurrà da casa la puntata di domani di Italia Sì, la trasmissione di Rai 1 in onda tutti i sabati dalle 16.00 alle 18.45. A renderlo noto ai fan è stato proprio il conduttore, con un post pubblicato sui suoi canali social. Nel messaggio, Liorni specifica che la sua assenza è del tutto precauzionale e che il suo tampone è negativo. Pertanto, si può ipotizzare che la conduzione tornerà “normale” a partire dal prossimo sabato. Ecco il post condiviso da Marco Liorni:

Niente paura, quindi, per i telespettatori della trasmissione di Rai 1, che andrà regolarmente in onda domani pomeriggio. Il programma, giunto alla sua terza edizione, è dedicato alle storie di persone comuni, che decidono di raccontare episodi salienti delle loro vite. Nel cast della trasmissione anche Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Mauro Coruzzi.