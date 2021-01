In una sua intervista, Marco Mengoni ha parlato di sé da adolescente: il retroscena davvero incredibile, voi lo sapevate?

Attualmente, lo sappiamo benissimo, Marco Mengoni è, senza alcun dubbio, uno dei talenti più prestigiosi del panorama musicale nostrano. Entrato nel mondo dello spettacolo nel lontano 2009 quando ha preso parte alla terza edizione di X-Factor, il cantante ha conquistato davvero tutti in un vero e proprio batter baleno. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Dal momento del suo debutto, infatti, sono passati esattamente 12 anni. Eppure, il suo successo continua ad essere smisurato e davvero sconsiderato. Ebbene, ma cosa sappiamo su di lui? Ed, in particolare, cosa conosciamo del suo passato? In una sua intervista a ‘Grazia’, datata 2016, il cantante ha ampiamente parlato di sé, del suo lavoro discografico di quell’anno e del suo passato. È proprio in questa occasione, infatti, che si è lasciato andare ad un vero e proprio retroscena di quando era soltanto un adolescente. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Marco Mengoni da adolescente, il retroscena ‘choc’: lo sapevate anche voi?

Seppure molto riservato e molto ‘geloso’ della sua privacy, in una sua intervista a ‘Grazia’, Marco Mengoni si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. E così, oltre a parlare di sé e del suo nuovo lavoro discografico, il cantante si è lasciato andare ad un incredibile retroscena di quando era soltanto adolescente. ‘Sono finito in ospedale’, ha detto Marco Mengoni al settimanale. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Vediamo nel minimo dettaglio le sue parole. ‘Ho avuto talmente tante coliche che sono finito in ospedale’, ha continuato a dire il buon Mengoni. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Nulla di ‘grave’, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che da adolescente Marco avesse una particolare propensione a mangiare la classica crema alla nocciola di cui tutti andiamo matti. E che, addirittura, in una settimana sia arrivato a mangiarne tre chili. Tanto da finire poi in ospedale per alcune coliche.

Insomma, un retroscena davvero incredibile. Ma voi ne eravate a conoscenza?