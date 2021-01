Attualmente, Marco Mengoni è un affermato ed apprezzato cantante, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Scopriamolo insieme.

Era esattamente il 2009 quando Marco Mengoni prendeva parte alla terza edizione di ‘X-Factor’, nel team di Morgan, e si faceva ampiamente conoscere ed apprezzare da tutto il pubblico italiano. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono passati esattamente dodici anni. Eppure, si può dire a gran voce che il buon Mengoni è uno dei cantanti più amati ed apprezzati. Con ben nove album pubblicati e dei singoli musicali che, in un vero e proprio batter baleno, scalano le vette di ogni classifica, il cantante milanese vanta di un curriculum davvero impressionante. Ebbene, ma vi siete mai chiesti che lavoro facesse prima del successo? Attualmente, come dicevamo precedentemente, è una delle voci più seguite ed acclamate da tutto il pubblico italiano, ma prima di debuttare ad X-Factor cosa faceva? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non vi immaginereste mai un ‘retroscena’ del genere.

Marco Mengoni prima del successo, sapete che lavoro faceva? Non tutti lo sanno

Sono esattamente 12 anni da quando Marco Mengoni faceva il suo debutto nel mondo della televisione e, da quel momento, non ne usciva più. Era esattamente il 2009 quando, appena ventenne, il cantante prendeva parte alla terza edizione di ‘X-Factor’. E si faceva conoscere ed apprezzare, come dicevamo precedentemente dal pubblico italiano. Da quel momento, ne sono passati di anni. E di acqua sotto i ponti ce n’è stata. Eppure, vi siete mai chiesti che lavoro facesse Marco Mengoni prima del successo? Beh, se almeno una volta ve lo siete chiesti, vi rassicuriamo: questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. Anche perché, diciamoci la verità, tutti noi siamo curiosi di sapere cosa faceva prima il cantante prima di scalare le classifiche musicale. E di diventare quello che è ora. Siete pronti? Bene! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, appena arrivato a Roma, Marco Mengoni abbia iniziato a lavorare come fonico e programmatore. Ma non solo. Sembrerebbe anche che abbia lavorato come barista. Insomma, prima di poter prendere ad ‘X-Factor’, di mestieri ne ha svolti. Eppure, è stata proprio la musica la ragione della sua forza.

‘Sono stato in ospedale’, retroscena ‘choc’

Riservato e molto geloso della sua privacy, in una sua intervista a ‘Grazia’, Marco Mengoni si è lasciato andare ad una vera e propria rivelazione choc. Nel raccontare com’era era adolescente, il cantante milanese ha svelato di essere stato in ospedale per un suo peccato di gola.

‘Ne ho mangiate tre chili’, ha svelato Marco Mengoni a ‘Grazia’. Un retroscena davvero incredibile, ve lo assicuriamo.