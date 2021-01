Massimo Boldi, vita privata: non tutti sono a conoscenza dell’operazione a cui si è sottoposto nel 2018. Venne operato d’urgenza al cuore, all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Massimo Boldi è senza dubbio uno dei volti televisivi più noti in Italia. Attore, comico, produttore cinematografico e conduttore televisivo. Il classe ’45 nato a Luino, in Lombardia, il 23 luglio, è conosciuto come con il soprannome ‘Cipollino’. Per oltre 20 anni ha fatto sorridere tutti al cinema insieme a Christian De Sica: i film in cui hanno recitato, meglio noti come cinepanettoni, sono entrati nelle case di tutti gli italiani. La vita privata e sentimentale del noto attore è stata segnata nel 2004 quando sua moglie è morta dopo aver combattuto contro una malattia incurabile, durata più di 10 anni. Quello tra Massimo e Marisa è stato un amore durato per circa 30 anni: dalla loro unione sono nate tre splendide figlie. C’è un altro episodio davvero spaventoso che ha dovuto superare l’attore: nel 2018 si è sottoposto ad un’operazione d’urgenza al cuore. Ecco di che si tratta.

Massimo Boldi, non tutti sanno di quell’operazione d’urgenza che ha subito: spavento terribile

Massimo Boldi nel settembre 2018 è stato operato d’urgenza al cuore. Il famosissimo attore fu ricoverato al San Raffaele di Milano per un problema di ostruzione alle coronarie. Durante una visita di controllo i medici scoprirono che l’attore era in una condizione di pre-infarto, con tre arterie completamente chiuse. L’intervento riuscì perfettamente ma che spavento! Fortunatamente tutto è andato per il meglio.

Nello stesso anno, nel 2018, Boldi tornò sul grande schermo in compagnia di Christian De Sica con un cinepanettone intitolato Amici come prima. I due, dopo essersi ‘separati’, ricucirono i rapporti nel 2012: dopo 13 anni di assenza dal cinema come coppia, tornarono insieme proprio con quel film.