Alba Parietti si lascia andare su Instagram alla dolcezza dei ricordi: parole bellissime dedicate proprio alla persona più amata.

Se mai ce ne fosse stato bisogno, in questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere la bellissima Alba Parietti ancora di più. La showgirl, che è sempre stata invitata in tantissimi programmi tv come opinionista, è stata ancora più presente nei talk show anche in conseguenza della partecipazione del figlio Francesco Oppini al GF Vip 5. E Alba è sempre una bella scoperta da donna intelligente quale è: una donna non solo molto avvenente, ma anche una donna che ha tanto da dire e che forse troppi si limitano a giudicare dall’apparenza credendola non capace di essere così umana e dolce. Attivissima e molto seguita sui social, Alba condivide con i suoi fan tanti momenti di vita e ricordi importanti, proprio come il post che ha pubblicato qualche ora fa. Scopriamo di cosa si tratta.

Alba Parietti, il dolcissimo ricordo su Instagram: le parole dedicate a sua madre

L’ex moglie di Franco Oppini ha voluto dedicare un messaggio dolcissimo alla sua mamma scomparsa, purtroppo, da dieci anni. Una perdita dolorosissima, a cui Alba in varie interviste ha confessato di pensare spesso. Proprio lo scorso mese di ottobre, a dieci anni di distanza da quella morte che l’ha segnata, l’attrice aveva pubblicato una foto con sua madre da giovane ed aveva scritto “Sarò per sempre quella bambina, la tua bambina”. In queste ore, invece, ha postato una foto degli ultimi anni di vita della donna, con altre parole ancora più nostalgiche, che trasmettono tutto l’amore di una figlia. “Dolcezza rivedere questa fotografia. Ti eri appena svegliata in montagna, col tuo solito sorriso, con dudu la tua gattina preferita. Mi manca da morire con il tuo sorriso, quel saper ridere di tutto, quel rendere tutto leggero, trasformare ogni dramma in una farsa. Con la tua voce allegra ogni mattina. Quel non pesare mai sugli altri. I tuoi quadri, la musica sinfonica, l’amore per l’arte l’ammirazione per il bello. Il notare gli invisibili, e accarezzarli sempre con il tuo sguardo”, si legge nel post.

Una grande sensibilità quella di Alba Parietti, una donna che ha sofferto ma che ha saputo sempre rialzarsi.