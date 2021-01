Orietta Berti, dolorosa confessione: “Osvaldo non sta ancora bene”, le condizioni del marito della cantante dopo il Covid.

Domani, 16 gennaio 2021, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Come sempre, il talk show di Canale 5 trasmetterà interviste esclusive ad alcuni tra i personaggi più amati del nostro mondo dello spettacolo. E tra gli ospiti della puntata di domani ci sarà anche lei Orietta Berti, pronta per l’avventura nella prossima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, infatti, è una dei 26 big in gara nella prossima edizione del Festival, condotta da Amadeus e che si terrà dal 2 al 6 marzo. Nel corso dell’intervista, però, la Berti si è lasciata andare anche ad una confessione dolorosa. Riguarda il suo amato marito Osvaldo Paterlini, che, come lei, ha contratto il Covid. Osvaldo, però, non si è ancora ripreso del tutto, avendolo avuto in modo più aggressivo rispetto a lei. In seguito, le dichiarazioni della cantante.

Orietta Berti è guarita dal Covid 19. Nei giorni scorsi, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la cantante ha fatto sapere di essere risultata negativa al tampone, pur dovendo ancora fare i conti con alcuni sintomi della malattia, come tosse e stanchezza. Un po’ più delicata, invece, la situazione del marito Osvaldo, che come lei ha contratto il Coronavirus. Nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5, la Berti parlerà delle condizioni di salute del marito. “Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”, ha dichiarato la cantante. Che a Tv Sorrisi e Canzoni aveva spiegato i precedenti problemi di Osvaldo: “Ha fatto nove operazioni agli occhi, non sente da un orecchio. Bisogna avere pazienza, la malattia e lunga”.

A Verissimo, Orietta parlerà anche dell’emozionante ritorno sul palco dell’Ariston. Sarà la 12 esima volta per la cantante a Sanremo. Un’emozione unica per lei: “Ho preparato un cofanetto per quelli che considero i miei 55 anni di carriera e vorrei farlo conoscere ala pubblico, dopo mesi senza concerti”. Non ci resta che attendere qualche ora per seguire la puntata di Verissimo. Appuntamento come sempre alle ore 16.00, su Canale 5. Oltre ad Orietta Berti, tra gli altri ospiti, ci saranno Matilde Brandi, Iva Zanicchi, Fiammetta Cicogna e Greta Ferro.