Giuseppe Conte ha appena reso pubblico un importante traguardo raggiunto dall’Italia con il vaccino: ecco cosa ha pubblicato il Premier pochi minuti fa.

Il Covid da ormai un anno ha stravolto e continua a stravolgere la vita di tutti i cittadini del mondo. La pandemia che si è abbattuta sul nostro pianeta ha distrutto tante vite, ha ammalato davvero molte persone: restrizioni, lockdown, isolamenti domiciliari, ospedali in crisi, economia in crisi…Sono tante le difficoltà che ha causato questo terribile male che però, pian piano, potrebbe limitare la sua diffusione. Il vaccino anti Covid è arrivato in Italia il 27 dicembre 2020: a vaccinarsi per primi i medici. Si passerà alle altre fasce più a rischio: ma come sta andando il piano vaccinale? Proprio pochissimi minuti fa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato a tutti i cittadini italiani una magnifica notizia, un traguardo raggiunto che fa sorridere tutti. Ecco di che si tratta.

Vaccino anti Covid, magnifica notizia: l’ha appena comunicata il Premier Conte

Il Premier Giuseppe Conte pochi minuti fa ha reso pubblico sui suoi canali social un importantissimo traguardo raggiunto dall’intero territorio nazionale. L’Italia ha effettuato 1 milione di vaccini! L’annuncio è appena arrivato direttamente dal Presidente del Governo: “Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid 19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro SSN per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia”.

La notizia ovviamente fa gioire tutti i cittadini italiani che attendono il loro turno per sottoporsi al vaccino. Con le sue parole, il Premier sottolinea che non bisogna, proprio adesso, abbassare la guardia. Ora serve che i cittadini continuino a rispettare la regole contenute nel dpcm varato dal Governo.