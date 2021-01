Amici, Anna Pettinelli assente in studio: ha il Coronavirus

La professoressa di Amici, Anna Pettinelli, era assente nella puntata odierna del talent show: ha il Coronavirus

Anna Pettinelli è una conduttrice radiofonica e opinionista, nata a Livorno il 28 gennaio del 1957. La sua carriera è iniziata a 16 anni in alcune radio locali in Toscana. Ha poi presentato sei edizioni di Discoring e due edizioni del Festival di Sanremo. Attualmente lavora a RDS, di cui è anche responsabile del coordinamento speaker. In televisione, ha partecipato come opinionista alla quarta edizione del reality show La fattoria, mentre nel 2019 ha partecipato al programma Temptation Island VIP in coppia con il compagno Stefano Macchi. Viene poi ingaggiata come professoressa di canto nel talent show Amici di Maria de Filippi, in sostituzione di Alex Britti nella diciannovesima stagione.

Amici, Anna Pettinelli assente: ha il Coronavirus

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del talent show “Amici” di Maria De Filippi. È stata la prima puntata dell’anno in onda in diretta. Nella puntata odierna c’è stato il ritorno in studio di Lorella Cuccarini, ufficialmente guarita dal Coronavirus. Il Covid-19, però, ha colpito un’altra professoressa del famoso talent show. In studio, infatti, non era presente – fisicamente – Anna Pettinelli, insegnante di canto. La conduttrice radiofonica ha contratto il temibile virus, ma era regolarmente in collegamento con la conduttrice e con l’intero studio. La Pettinelli sta bene, ma dovrà stare in isolamento domiciliare fino a quando non risulterà negativa al pericolosissimo virus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

Maria De Filippi – scherzando – ha sottolineato: “Non è stata Lorella (Cuccarini ndr.) a contagiarti“. La Pettinelli salterà alcune puntate e dovrà seguire i suoi allievi in collegamento telefonico. La nostra redazione ovviamente augura una buona guarigione alla professoressa del talent show di Canale 5.