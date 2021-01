Anna Pettinelli è un personaggio pubblico amato, ma avete mai visto sua figlia? Lei si chiama Carolina ed è bellissima come la sua mamma.

È uno dei personaggi televisivi più amati, Anna Pettinelli. Conduttrice radiofonica e di numerosi programmi in onda sul piccolo schermo, la simpaticissima romana si è fatta ampiamente apprezzare ed amare durante la sua partecipazione alla seconda edizione di Temptation island Vip. Giunta sull’isola delle tentazioni con il suo fidanzato, adesso marito, Stefano Macchi, la Pettinelli ha saputo conquistare l’interesse su di sé per il suo forte e determinato carattere, ma anche per la sua smisurata simpatia. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Dal punto di vista professionale e lavorativa, sappiamo davvero di tutto, ma dal punto di vista personale? Attualmente, come dicevamo precedentemente, è felicemente sposata con il doppiatore Macchi, ma sapete che Anna Pettinelli ha anche una figlia avuta da una precedente relazione? Si, è proprio così. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi ad accontentarvi.

Anna Pettinelli, conoscete la sua bellissima figlia? L’abbiamo vista proprio in quel talent

Oltre ad essere la moglie di Stefano Macchi, Anna Pettinelli è anche mamma di una splendida figlia. Ecco, ma voi l’avete mai vista? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. La giovanissima figlia di Anna Pettinelli si chiama Carolina Russi. Ed anche lei, così come la sua mamma, è davvero bellissima. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su Carolina sono davvero pochissime. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la figlia dell’insegnate di canto di Amici studi Lingua e Culture Moderne a Roma. Che sia nata il 17 Novembre del 1992. E che anche lei abbia una particolare predisposizione per la musica. Tanto è vero che, alcuni anni fa, ha preso parte anche al programma ‘The Voice’.

Della sua vita privata, invece, si sa davvero poco e niente. Anche sul suo canale social ufficiale, ad esempio, non siamo riusciti a carpire nulla.