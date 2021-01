Anticipazioni Beautiful, 16 gennaio: non ci sono più dubbi, Ridge e Shauna sono sempre più vicini: cosa succederà?

Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata dell’amatissima soap opera Beautiful, che come sappiamo, riscontra ormai un successo incredibile. Il pubblico è sempre più interessato alle vicende che animano la trama, avvincente e ricca di colpi di scena. In questi giorni abbiamo visto Brooke insistere e creare una strategia per poter convincere Thomas nell’adozione del piccolo Douglas, mentre Ridge sempre più furioso per la scelta architettata dalla donna. Intanto, quest’ultimo tornato a Villa Forrester ha trovato una sorpresa, ossia Shauna lì presente. In questa nuova puntata, nuovi importanti movimenti intrecceranno la soap: cosa vedremo oggi?

Anticipazioni Beautiful, 16 gennaio 2021: colpo di scena tra Ridge e Shauna

Nella puntata che andrà in onda oggi, sabato 16 gennaio, ci saranno nuove azioni che animeranno la trama dell’ormai seguitissima soap opera Beautiful. A quanto pare, mentre Hope è alle prese con la rivelazione della strategia ideata per ottenere l’adozione da Thomas del piccolo Douglas, Ridge si sfoga con Eric. Secondo lo stilista si tratta di una semplice vendetta, dato che è convinto dell’amore che Thomas prova per il bambino, non lo darebbe mai in adozione. Per Ridge quello che la donna, ossia la Logan sta architettando è davvero inconcepibile, e segna così la fine di un matrimonio. Eric in tutti i modi prova a sanare la situazione, ma lui stesso si rende conto che Brooke ha davvero esagerato questa volta.

Lo sfogo con Eric ha fine, e Ridge vuole trovare un po’ di riposo, per questo si avvia in stanza. Ma qui troverà una strana sorpresa ad attenderlo. Infatti, Shauna è lì presente, inaspettatamente. L’uomo appare ovviamente imbarazzato, ma forse preso dal momento non caccerà via la donna. Anzi, addirittura, diventerà proprio lei la spalla su cui troverà conforto. Così Ridge racconterà quanto accaduto, della fine del matrimonio, della rabbia provata nei confronti della moglie, impegnata nella sua strategia.