Anticipazioni Verissimo, 16 gennaio: super ospiti, ci saranno due amatissime artiste che accoglieranno il pubblico con la loro musica.

Una puntata ricca di colpi di scena sta per andare in onda tra qualche ora. Verissimo è un programma che riscontra un successo straordinario, il tutto si deve non solo grazie alle storie raccontate dagli ospiti presenti, tutti eccezionali personaggi del mondo dello spettacolo, ma ovviamente anche alla conduttrice, che con quella sua profonda sensibilità tocca amorevolmente il pubblico. Nella puntata che andrà in onda oggi, sabato 16 gennaio, ci saranno tantissimi ospiti: arriveranno due fantastiche artiste ad attendere Silvia Toffanin.

Anticipazioni Verissimo, sabato 16 gennaio: super ospiti in studio, e due fantastiche artiste insieme

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda tra qualche ora, alle 16, ci saranno tantissimi ospiti importanti, pronti a raccontarsi e a rivelare qualcosa, forse, di inaspettato. Arriverà un’icona della danza a livello mondiale, ossia Carla Fracci. Direttamente da Made in Italy, la serie che da poco ha avuto il suo inizio, Greta Ferro e Fiammetta Cicogna, protagoniste di questa nuova avventura. Ma tenetevi pronti, per la prima volta insieme a Verissimo, proprio loro, due artiste amatissime, che hanno raggiunto una fama straordinaria, Orietta Berti e Iva Zanicchi. Racconteranno della loro profonda amicizia, e ovviamente, Orietta parlerà per la prima volta, nella trasmissione, del suo ritorno a Sanremo, dopo 29 anni di assenza dal palco.

Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, racconta per la prima volta la fine della relazione con il compagno Marco Costantini. Un amore durato ben 17 anni, e terminato da pochissimo. La Brandi rivelerà quanto accaduto, e dalle prime anticipazioni, si evince che la donna parlerà commossa e amareggiata di questo episodio che l’ha recentemente colpita. A quanto pare, sarà una puntata ricca di colpi di scena, siete pronti a seguire Verissimo? Noi, non vediamo certamente l’ora!