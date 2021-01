Andrea Offredi è uno dei postini di C’è Posta per Te, ma ricordate in quale altro programma televisivo l’abbiamo visto? Scopriamolo insieme.

Dite la verità: non avete potuto fare a meno di notarlo. Come da diversi anni a questa parte, anche nella nuova ed imperdibile stagione di C’è Posta per te, il bel Andrea Offredi è uno dei postini. In giro per tutta Italia in sella alla sua bici per recapitare l’invito di Maria De Filippi, il giovane postino riesce facilmente a catturare l’attenzione su di sé. Bello, affascinante, sorriso smagliante e chi ne ha più ne metta, l’affascinante Offredi riesce ad incantare milioni di telespettatrici italiane. Eppure, se ogni volta che lo vedete, vi rendete conto che il suo volto non vi è affatto sconosciuto, avete più che ragione. Ancora prima di approdare nel programma di Maria De Filippi come postino, il giovanissimo Andrea ha preso parte anche ad un altro show televisivo. Nella sua vita, lo sappiamo benissimo, il giovane Offredi è stato un calciatore, tra l’altro, anche molto apprezzato. Eppure, è riuscito ad entrare nel cuore di tutti gli italiani soprattutto per la sua partecipazione ad un altro programma televisivo più che famoso. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Dove abbiamo già visto Andrea Offredi, il postino di C’è Posta per Te?

Non soltanto postino di C’è Posta per Te, ma nella sua vita, oltre che calciatore, Andrea Offredi vanta la partecipazione ad un altro programma televisivo di successo. Ebbene si. Il giovanissimo ed affascinante postino di C’è Posta per Te è stato già presente sul piccolo schermo. E, vi assicuriamo, anche in quel caso è riuscito a conquistare davvero tutti. Ecco, ma in quale programma l’abbiamo visto? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Andrea Offredi è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne. Si, avete letto proprio bene. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi nel lontano 2012, il giovane Offredi ha iniziato il suo percorso nel dating show di Canale 5 in coppia con Eugenio Colombo. Ecco, ma com’è andato a finire il suo trono? Se, da una parte, il deejay ha fatto ricadere la sua scelta sulla bellissima Francesca Del Taglia, cosa sappiamo su Andrea? Beh, il suo percorso è davvero difficile da dimenticare. A fine del suo trono, infatti, il bel Offredi ha scelto la campana Claudia D’Agostino. La loro storia d’amore, purtroppo, non è andato a buon fine. E, dopo qualche anno dalla loro scelta nello studio di Uomini e Donne, si sono detti ‘addio’.

Ma la domanda sorge spontanea: vi ricordavate Andrea Offredi a Uomini e Donne?