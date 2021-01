Gianfranco Apicerni è uno dei postini di C’è Posta per Te, ma ricordate dove l’abbiamo già visto? Proprio in quel programma.

È uno dei quattro postini di C’è Posta per Te, Gianfranco Apicerni. In giro per tutta l’Italia in sella alla sua bici, il giovane romano è uno dei quattro ‘incaricati’ a far recapitare l’invito di Maria De Filippi. Ecco, ma se, vedendolo sul piccolo schermo, vi siete accorti che il suo viso non è affatto nuovo, non avete assolutamente torto. Certo, da diversi anni a questa parte, il bel Gianfranco è uno dei volti fissi di C’è Posta per Te. Ancora prima di prendere parte al famoso programma del Sabato sera di Maria De Filippi, il giovane romano ha preso parte anche ad altri programmi. Si, avete letto bene: è proprio così. Ecco, ma di quali parliamo esattamente? Ancora prima di essere il postino, quindi, dove l’abbiamo già visto in tv? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, Gianfranco Apicerni ha preso parte non solo ad un programma televisivi, ma a ben due. Di quali parliamo? Scopriamoli insieme.

Gianfranco Apicerni, ricordate dove l’abbiamo visto prima di C’è Posta per Te?

Come dicevamo precedentemente quindi, Gianfranco Apicerni è uno dei quattro postini di C’è Posta per Te. E, così come il suo ‘collega’ Andrea Offredi, anche lui non è assolutamente un volto nuovo del piccolo schermo. Ecco, ma perché? Ammesso che la sua partecipazione al programma del sabato sera di Maria De Filippi non è assolutamente la sua prima volta, dove l’abbiamo già visto in tv? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, i programmi a cui il buon romano ha preso parte non sono per niente sconosciuti. Anzi, sono famosissimi ed apprezzatissimi. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli. La prima apparizione televisiva di Gianfranco Apicerni è avvenuta esattamente nel 2004. Quando, per la prima volta in assoluto, prende parte al reality ‘Campioni’. Da quel momento, il suo percorso è tutto in ascesa. Il giovane, infatti, si fa ampiamente conoscere per la sua simpatia e genuinità. Tanto che, qualche anno più tardi, viene scelto sempre da Maria De Filippi per essere tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso all’interno del dating show di Canale 5 va davvero alla grande. E, nel 2011, sotto gli occhi di tutti, sceglie la bella Valeria Bigella. Purtroppo, la loro storia d’amore non avrà molto seguito. I due, data la lontananza ed anche la gelosia, si sono detti ‘addio’ dopo pochissimo tempo.

Ricordavate anche voi questo ‘retroscena’?