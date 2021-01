A fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta per te, dopo Marco Bocci e Giulia Michelini, è Giovanna: la donna vuole rivedere i figli.

Sapevamo che la seconda puntata di C’è Posta per Te sarebbe stata, come al suo solito, incredibile. E, come sempre, è stato proprio così. Dopo la magnifica sorpresa di Marco Bocci e Giulia Michelini alla coraggiosissima Silvia e la storia di Francesco, è il momento di Giovanna di fare il suo ingresso nello studio televisivo. Chiamata la trasmissione di Maria De Filippi per rivedere i suoi due figli, la giovane donna ha alle spalle una storia davvero incredibile. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram -> clicca qui

C’è Posta per Te, Giovanna vuole rivedere i suoi figli: la sua storia

Giovanna chiama C’è Posta per Te per vedere i suoi figli. A detta della donna, loro non hanno intenzione di vederla. ‘Quando la incontrano per strada, non la salutano neanche’, racconta Maria De Filippi al suo pubblico di C’è Posta per Te. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo? A detta di Giovanna, sembrerebbe che i suoi figli non abbiano più intenzione di vederla e avere rapporti con lei a causa del loro padre. ‘Credono che gli abbia rovinato la vita’, continua a raccontare la padrona di casa. Ripercorriamo per gradi la loro storia, però. Giovanna si innamora di suo marito quando ha soltanto 19 anni. E, sin da subito, si rende conto della gelosia del suo futuro consorte. Gelosia che, molto presto, sfocia in tutt’altro. ‘Era convinta che questo brutto vizio l’avrebbe perso’, dice la De Filippi alla padrona di casa. Purtroppo, però, non è così. Nel 2012, infatti, Giovanna è costretta a cacciare di casa suo marito. Ma, pentitasi del suo gesto, ha seriamente intenzione di ricostruire i cocci della sua storia. È, a questo punto, suo marito, però, a non volerlo. E a dire, addirittura, ai suoi figli che la loro madre ha un amante. Cosa non assolutamente vera. È proprio in questo momento che, dopo diversi presunti nomi di amanti, Giovanna decide di andare in caserma. E presentare un esposto contro il suo ex marito. Un gesto che, immediatamente, ha suscitato la reazione dei suoi figli: abbandonare la casa.

Com’è andata a finire?

La reazione di Carlo ed Antonio, due dei figli di Silvia, è stata davvero incredibile. I due giovani ragazzi, appena visto chi li mandava a chiamare, sono rimasti completamente attoniti. Ecco, ma com’è andata a finire tra di loro? Silvia è riuscita ad abbracciare e a ricongiungersi con i suoi due figli? Scopriamolo insieme.

Cosa avranno deciso Carlo ed Antonio? Purtroppo, almeno fino a questo momento, i due giovani ragazzi hanno deciso di chiudere la busta. E, quindi, di non ‘perdonare’ Giovanna.