Antonella Clerici: “…con te sempre nel mio cuore”, una difficile perdita per l’amatissima conduttrice, manifestata in un commovente post.

Antonella Clerici ha pubblicato da pochissimo un post dolcissimo, in cui ha manifestato il dolore e la mancanza per la perdita subita. La conduttrice al timone del programma E’ sempre mezzogiorno, è certamente amatissima, con il suo fare tanto schietto e spumeggiante conquista l’amore del pubblico. Riscontra sempre un certo apprezzamento, e anche sui social è seguitissima, infatti, il suo profilo instagram conta ben oltre gli 800 mila follower. Proprio qui, come abbiamo anticipato, ha condiviso un post in cui ha espresso il suo dolore silenziosamente: “… con te sempre nel mio cuore”.

Conduttrice televisiva e amatissimo personaggio, Antonella Clerici non ha assolutamente bisogno di presentazioni. La sua carriera è ricca di successi, e soprattutto pienissima, sono molte le trasmissioni che hanno visto la sua brillante presenza. Ricorderemo certamente il programma La prova del cuoco; la presentatrice è stata al timone della trasmissione culinaria per molti anni. Soltanto da qualche mese è la nuova conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, e ancora una volta l’attenzione del pubblico è altissima. Antonella è amatissima e seguitissima, anche sui social, come abbiamo espresso, i follower sono sempre vigili. Proprio qui, da pochissimo, ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti senza parole, apportando in didascalia il dolore e l’amore provato, per la perdita subita: “3 anni senza di te…ma con te sempre nel mio cuore“, ha scritto la Clerici.

Il tutto accompagnato dalla foto del suo amato animale domestico, che a quanto pare, è scomparso qualche anno fa, lasciando un significativo vuoto nel cuore della presentatrice. Infatti, il malessere e la mancanza che la morte del proprio animaletto a quattro zampe causa è davvero difficile da superare, dato che diventa parte della famiglia. Così, Antonella Clerici ha voluto manifestare quanto sentito con un dolcissimo e commovente post social.