Daydreamer, bruttissima notizia: la conferma è appena arrivata

Daydreamer, bruttissima notizia per i fan della soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir: la conferma è appena arrivata.

Il pubblico italiano si è ormai affezionato alle soap opera turche. Da Cherry Season a Bitter Sweet, sono tante le storie d’amore che hanno appassionato i telespettatori di Canale 5. E, a partire dall’estate 2020, è la serie Daydreamer – Le ali del sogno ad aver rubato il cuore dei fan. Merito anche dei protagonisti della soap opera, gli amatissimi Can Yaman e Demet Ozdemir. C’è una notizia che, però, non farà piacere ai telespettatori della soap opera turca Scopriamo di cosa si tratta.

Daydreamer, bruttissima notizia per i fan della soap opera turca: cancellata la puntata del giovedì sera

Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di Daydreamer di giovedì sera. Una decisione arrivata dopo gli ascolti poco soddisfacenti delle due prime serate delle ultime due settimane. Il 7 gennaio, nella prima puntata del giovedì sera, la soap ha ottenuto solo l’11% di share, ulteriormente diminuito nella seconda puntata, in onda giovedì 14 febbraio, che ha ottenuto solo il 9,2% di share ( contro il 22,4% di share della fiction di Rai Uno Che Dio ci aiuti). Una notizia che non farà affatto piacere ai fan della soap, che più volte hanno dovuto fare i conti con cambi di programmazione, sia per quanto riguarda gli orari che i giorni di messa in onda.

Ma, adesso, quando andrà in onda Daydreamer? La collocazione della soap nel palinsesto di Canale 5 non è ancora chiara. Probabilmente, la serie potrebbe tornare alla sua collocazione iniziale, quella del primo pomeriggio, che è stata la più fortunata in termini di ascolti. Giovedì prossimo, quindi, niente Daydream su Canale 5: ci sarà il film di Ficarra e Picone, L’ora legale. Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire quando potremo seguire le vicende del signor Can Divit e della sua Sanem. E voi, state seguendo la serie?