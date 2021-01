E’ sempre mezzogiorno, è successo in diretta: Antonella Clerici spiazzata dalle parole di Alessandro Cattelan.

Sono passate poche ore da quando è andata in onda la puntata della seguitissima trasmissione E’ sempre mezzogiorno, condotta dall’amatissima Antonella Clerici. Il programma sta avendo ascolti decisamente alti, il tutto si deve ovviamente non solo alla conduttrice, ma anche a quanto avviene in studio. I telespettatori sono sempre pronti ad apprendere nuove ricette. Ma l’atmosfera è anche animata da giochi telefonici. Nella puntata di ieri è accaduto un fatto inaspettato, ospite d’onore Alessandro Cattelan. La presentatrice nel corso della diretta ha raccontato un aneddoto che certamente nessuno poteva sapere, ma ciò che ha colpito il pubblico è stato il seguito: cos’è successo.

E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici spiazzata dalle parole di Cattelan

Nella puntata di ieri, venerdì 15 gennaio, ci sono stati dei veri inconvenienti. E’ sempre mezzogiorno è un programma davvero seguitissimo, e tutto quello che accade in diretta non passa inosservato. Nella diretta appena trascorsa, ospite d’eccezione Alessandro Cattelan. Nel corso della puntata è emerso un aneddoto inaspettato, infatti, Antonella ha raccontato di quando si è trasferita ad Arquata Scrivia, un comune nei pressi di Tortona dove Cattelan è cresciuto. Proprio per questo, allora, lo chiamò, per informarsi e ricevere consigli su dove mandare sua figlia a scuola. Il collega le sconsigliò la scuola del piccolo comune, dato che ha creato a lui tanti problemi.

“Non la presero benissimo questa cosa”, ha rivelato Alessandro. Una telefonata che non ha riscontrato l’esito che forse il conduttore voleva. Ovviamente si è trattato solo di un momento riguardante il passato, raccontato con un’estrema leggerezza, e la puntata è proseguita allegramente.