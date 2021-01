La bellissima Elisabetta Canalis riesce sempre a regalare immagini da sogno ai suoi fan: “Cosa salta fuori dai cassetti”, lo scatto è incredibile, la riconoscete?

Bellissima e amatissima dal pubblico, Elisabetta Canalis continua ad essere molto seguita in Italia, sebbene si sia trasferita stabilmente in America. La splendida showgirl, felicemente sposata e madre di una bimba, utilizza il suo profilo Instagram per tenersi in contatto e aggiornare i suoi follower riguardo la sua vita. Qualche tempo fa aveva lasciato tutti senza parole, quando aveva annunciato di prendere parte ad un corso con le forze speciali USA. Qualche settimana fa, invece, ad attirare l’attenzione dei fan è stato uno scatto da sogno, un’immagine incredibile: “Cosa salta fuori dai cassetti” ha scritto Elisabetta Canalis in allegato al post. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Elisabetta Canalis, lo scatto da sogno: l’avreste riconosciuta?

La sua bellezza è sempre stata straordinaria, questo è certo. Elisabetta Canalis possiede una grande grazia e un fascino davvero irresistibile. Al momento, la showgirl vive negli Stati Uniti con il marito e la figlia, ma è rimasta molto legata all’Italia, suo paese d’origine. Qualche settimana fa, tramite il suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto davvero incredibile che ha lasciato i fan senza parole. Nell’immagine in questione, possiamo ammirare Elisabetta Canalis ai tempi del liceo. “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sassari- tempi del liceo” ha spiegato la showgirl al pubblico. La foto la ritrae insieme ad un’amica ai tempi delle superiori. Elisabetta appare bellissima proprio come oggi ed è incredibile costatare come non sembri essere cambiata affatto. Sarebbe impossibile non riconoscerla, i suoi lineamenti perfetti e i suoi grandi occhi sono inconfondibili. Siete curiosi di ammirare anche voi lo scatto in questione? Lo trovate di seguito!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Un vero e proprio splendore: Elisabetta Canalis era una ragazza davvero bellissima e oggi è una donna altrettanto meravigliosa. Cosa ne pensate di questa foto che la showgirl ha condiviso con i suoi fan?