Pamela Prati dopo i trascorsi altalenanti, sbotta pesantemente sui social: “Due anni che vengo massacrata… finalmente la legge punirà… “.

Negli ultimi anni è stata al centro dell’attenzione del pubblico, per il cosiddetto Prati Gate. Come sappiamo, secondo le sue parole, la donna aveva creduto al fidanzamento con un certo Mark Caltagirone. In un’intervista a Verissimo, ha raccontato amareggiata quanto successo, sostenendo di aver reputato fortemente vera quella relazione, con un uomo che purtroppo, non è mai esistito. Pamela Prati ha espresso il timore provato, rivelando che il tutto è iniziato con quel messaggio diventato ormai noto ‘Buona Primavera’, e da lì il seguito, che ormai tutti conoscono. Proprio per questa vicenda, si è creato un polverone mediatico che ha spezzato il carattere della donna. Anzi, molti si sono schierati contro di lei, credendo ad una storia messa in atto solo per visibilità. Da pochissimo, la Prati ha pubblicato un post che sembrerebbe finalmente un punto di fermo per tutte quelle persone che le scrivono brutte ‘parole’: “Due anni che vengo massacrata, finalmente la legge punirà…”

Pamela Prati, sbotta sui social dopo le critiche ricevute: “Finalmente la legge punirà…”

Sono passati alcuni anni dal famoso ‘Prati Gate’, che ha riscosso grande attenzione sui social, ed in tutte le trasmissioni. Infatti, si è tanto parlato, di quanto accaduto nella vita sentimentale di Pamela Prati. Quest’ultima, in questi anni, è stata decisamente criticata, come lei stessa ha scritto, e ha trascorso momenti altalenanti. Da pochissimo, la showgirl ha pubblicato un post, in cui ha espresso a parole il suo profondo sospiro di sollievo: “Io accetto le critiche, perchè si può criticare con educazione, ma sono due anni che vengo massacrata con termini volgari e offensivi. Finalmente la legge punirà chi si nasconde dietro un profilo fake, ed insulta la gente sui social. Io cerco di rispondere con ironia, ma mi chiedo come sia possibile provare così tanto odio…“, ha scritto in didascalia, condividendo un post in cui viene dichiarato che ‘chi posta sui social commenti offensivi rischia la diffamazione aggravata’, (COM’E’ QUI POSSIBILE VEDERE).

Pamela ha così manifestato il malessere provato, dopo tutti questi mesi passati tanto difficilmente, per le tantissime critiche, spesso anche troppo forti ed inopportune, ricevute. Per lei, a quanto pare, si apre finalmente uno spiraglio di luce in mezzo a tanto buio vissuto.