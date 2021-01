GF VIP 5, Giulia e Pierpaolo ‘gelano’ i fan: le parole sul loro futuro

Giulia e Pierpaolo ‘gelano’ i loro fan: ecco cosa hanno detto i due concorrenti del GF VIP 5 sul loro futuro

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono – al momento – l’unica coppia nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex velino di Striscia la Notizia, dopo l’amicizia ‘speciale’ con Elisabetta Gregoraci, ha trovato serenità tra le braccia della Salemi. Tra loro non è nata sicuramente un’amicizia ‘speciale’, ma qualcosa che va oltre. I due non si definiscono ancora una coppia, ma lo sono a tutti gli effetti. Nella casa più spiata d’Italia si scambiano baci e tenerezze, mentre fuori sono già nate le fanpage che li sostengono. La coppia ha preso il nome di Prelemi, dall’unione dei due cognomi ‘Pretelli’ e ‘Salemi’.

Nella casa del GF VIP 5 è nata una nuova coppia: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono andati oltre l’amicizia e adesso sono a tutti gli effetti fidanzati, anche se loro non lo dicono. I due sono molto amati dal pubblico, che li sostiene in ogni occasione. Nelle ultime ore, però, i due gieffini hanno ‘gelato’ il pubblico con alcune dichiarazioni riguardanti il loro futuro insieme.

Parlando in giardino insieme ad Andrea Zelletta e Andrea Zenga, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno dichiarato di non voler andare a convivere una volta terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip. I due, infatti, vogliono conoscersi anche fuori da questo contesto e capire se è il caso o meno di affrontare un passo così importante. La Salemi ha inoltre dichiarato di volersi trasferire a Roma, dove risiede attualmente l’ex velino di Striscia la Notizia. Pretelli sicuramente ospiterà qualche volta la sua nuova fidanzata, ma per il momento nessuna convivenza.