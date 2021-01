GF Vip, cambio look per Pierpaolo Pretelli nella casa: il gieffino ci dà un taglio, ecco come è adesso.

Il Gf Vip 5 è più lungo che mai! I concorrenti del reality show di Canale 5 sono rinchiusi in casa da ben 4 mesi! Era il 14 settembre quando la trasmissione è iniziata e, a quanto pare, proseguirà fino alla fine di febbraio. E il tempo passato in casa inizia a vedersi anche dal look dei vipponi! È da qualche giorno che Pierpaolo Pretelli, ad esempio, non sopporta più i suoi capelli, sempre più lunghi e gonfi. È per questo che, pochi minuti fa, ha deciso di darci un taglio, fidandosi dei due “parrucchieri” della casa, Dayane Mello e Andrea Zelletta. La prima con le forbici e il secondo col rasoio elettrico hanno rivoluzionato l’aspetto del bel Pretelli. Il risultato? Ve lo mostriamo subito!

GF Vip, cambio look per Pierpaolo Pretelli: il concorrente sfoggia un nuovo taglio di capelli

“Io sto bene con i capelli corti!”. È quanto ha esclamato Pierpaolo Pretelli dopo aver visto il risultato del suo ‘cambio look’. Stanco dei capelli cresciuti a dismisura, il bel Pretelli ha deciso di mettere la sua chioma nella mani di Dayane Mello prima e di Andrea Zelletta dopo. I due si sono impegnati per eseguire un lavoro perfetto. E il risultato, a quanto pare, è piaciuto molto a Pierpaolo. E non solo! Anche il resto dei concorrenti apprezza il nuovo taglio di Pretelli, compresa Giulia, che si lascia andare ad un eloquente complimento per il suo “boyfriend”. Ascoltate:

Eh si, un cambio look che ha convinto proprio tutti, quello del concorrente del GF Vip, che sembra essere tornato il Pierpaolo dei primi mesi:

Nel suo cuore, però, adesso c’è spazio solo per Giulia Salemi. Tra i due, il sentimento cresce sempre di più: i baci e le coccole tra i due sono all’ordine del giorno, in casa. E, nonostante le critiche e lo scetticismo di molti, i due gieffini sono sicuri e convinti di portare avanti la loro frequentazione, anche al termine della trasmissione. E voi, cosa ne pensate della coppia nata al GF Vip 5? Vi piacciono Giulia e Pierpaolo insieme?