Gomorra, arrestato attore: spacciava droga a Scampia

Arrestato giovane attore di Gomorra, spacciava droga a Scampia: l’uomo è stato colto in flagrante ed è stato presa dai militari dell’Arma

Gomorra è un film del 2008 diretto da Matteo Garrone e ispirato all’omonimo best seller di Roberto Saviano. La pellicola in Italia ha incassato 10 milioni di euro, risultando il 10° miglior incasso della stagione cinematografica 2007-2008. Sommando gli incassi esteri il film totalizza quarantasei milioni di dollari di incasso. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali 7 David di Donatello, tre Globo d’Oro e una nomination ai Golden Globe.

Se da una parte il film ha avuto successo al botteghino, dall’altra non si può dire che il destino dei suoi attori abbia avuto lo stesso successo. Eccetto Tony Servillo e qualcun altro, Gomorra è stato colpito quasi da una ‘maledizione’. Sono tanti i personaggi della pellicola, infatti, che purtroppo nella realtà hanno avuto problemi con la Giustizia. Bernardino Terracciano, interprete di Peppe ‘o cavallaro, è stato arrestato l’11 ottobre 2008 per favoreggiamento, estorsione e detenzione abusiva di armi da fuoco, in un’operazione contro il clan dei Casalesi. Arrestati anche Salvatore Fabbricino, che interpreta uno dei tanti camorristi presenti nel film, e Giovanni Venosa, che interpreta il capoclan che dispone l’omicidio di Marco e Pisellino. A distanza di qualche anno, un altro attore del film finisce con l’avere problemi con la Giustizia. Nelle ultime ore, infatti, è stato arrestato Salvatore Abruzzese, che nel film interpreta il piccolo Totò. L’uomo, incensurato fino a questo momento, è stato sorpreso a Scampia a spacciare droga. I carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi all’interno delle “Case dei puffi”, complesso popolare del quartiere di Napoli nord, e l’hanno sorpreso mentre cedeva 2 dosi di droga ad altrettanti clienti. In seguito alla perquisizione, sono state rinvenute e sequestrate anche dosi di cobret, eroina e cocaina. Anche i ‘clienti’ sono stati segnalati alla prefettura.

Nel film “Gomorra” – come già detto – Salvatore Abbruzzese interpretava il piccolo Totò, ragazzino di tredici anni cresciuto nel mito del sistema e che viene “iniziato” accettando di farsi sparare in petto con un giubbotto antiproiettile. Il ragazzino tradirà Maria, donna vicina al clan degli scissionisti, alla quale porta regolarmente la spesa, attirandola fuori casa e condannandola ad essere uccisa.