Greta Ferro è una giovane attrice italiana che sta raggiungendo in fretta una grande popolarità grazie anche alla fiction di Canale 5 Made in Italy, scopriamo insieme le sue origini e chi sono i suoi genitori.

Greta Ferro è una modella e attrice di origini italiane ed è nata nel 1995. Durante l’università, ha iniziato quasi per gioco la carriera di modella. E, proprio grazie alla moda e a un cortometraggio per Armani, è riuscita a fare il salto professionale che l’ha proiettata nel mondo del cinema e della recitazione. Non è un caso, infatti, se, proprio in queste settimane, la stiamo vedendo alle prese con la fiction di Canale 5 Made in Italy nei panni di Irene Mastrangelo. Nonostante la sua carriera sia iniziata da pochi anni, Greta si sta facendo notare non solo per la sua evidente bellezza ma anche per le sue capacità attoriali. E pensare che quello per Made in Italy è stato il suo primo provino cinematografico in assoluto: è stata lei stessa a svelare la curiosità durante una recente intervista concessa a Panorama. Ma cerchiamo di capire qualche cosa in più su di lei. Ed, in particolare, sui suoi genitori.

Seguici anche su Instagram: qui

Chi sono i genitori di Greta Ferro

A proposito della sua vita privata e delle sue origini, la famiglia di Greta ha origini abruzzesi e molisane. Suo papà è un noto imprenditore e dal 2011 è proprietario di un pastificio italiano di Campobasso molto famoso. La mamma Gilda invece è una professoressa di organizzazione aziendale all’Università del Sannio a Benevento.

Greta e il futuro tra cinema e tv

Come abbiamo detto, la carriera della Ferro è solo agli inizi. Tanto è vero che, dopo aver acceso i riflettori su di sé grazie a Made in Italy, ci sono altri progetti che portano il suo nome nel cast. A fine 2020, ad esempio, è uscito al cinema Weekend, il thriller di Riccardo Grandi. Ma non solo. Nel 2021, l’attrice è apparsa anche in Chiara Lubich – l’amore vince tutto, il film per la televisione ambientato negli anni ‘40 che Rai 1 ha trasmesso a inizio 2021, riscuotendo un enorme successo.

Oltre a questi progetti, siamo sicuri che rivedremo il volto di Greta molto presto.