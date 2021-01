Maria Amelia Monti è una famosissima attrice e comica, ma sapete chi è suo marito Edoardo? Cosa occorre sapere su di lui.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Maria Amelia Monti. Classe ’61, la simpaticissima romana ha capito sin da subito qual era la sua più grande passione. E così, dopo aver conseguito il diploma presso l’accademia di Filodrammatici di Milano, inizia immediatamente il suo percorso nel mondo della recitazione. Debutta a teatro, ma molto presto si lascia ammirare ed apprezzare anche in televisione e al cinema. Tanto è vero che, a distanza di notevoli anni dal suo esordio in questo mondo, il successo dell’attrice romana è davvero impressionante. Ecco. Tralasciando, quindi, l’aspetto lavorativo e professionale, che, da come è noto a tutti, è conosciuto da tutto il pubblico italiano, cosa sappiamo della sua vita privata? Maria Amelia Monti ha un marito? Assolutamente si. Lui si chiama Edoardo. E, pensate, il loro è un amore che dura da più di vent’anni. Insomma, un amore di altri tempi, c’è da ammetterlo. Ebbene, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Chi è l’uomo che ha rapito il cuore della bella Monti e che l’ha resa mamma di due splendidi bambini? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram -> clicca qui

Maria Amelia Monti, chi è il marito Edoardo: età e carriera

L’abbiamo vista tantissime volte in televisione, al teatro e al cinema, ma cosa sappiamo esattamente della vita privata di Maria Amelia Monti? Come dicevamo precedentemente, l’attrice milanese è felicemente sposata. Ed è mamma di tre splendidi figli. Ecco, ma ancora prima di parlare dell’aspetto materno della bella Monti, siete curiosi di conoscere ogni cosa su suo marito? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Maria Amelia Monti è sposata con Edoardo Erba. Ecco, ma chi è lui esattamente? Scopriamo tutti i dettagli. Edoardo Erba è nato a Pavia l’11 Marzo del 1964. Ed è attualmente un regista ed un drammaturgo italiano. Si diploma presso la scuola del Piccolo teatro di Milano, ma si laurea in lettere moderne. Tanto è vero che insegna anche ‘Scrittura per la la scena e per lo schermo’ presso l’università di Pavia. Tra le sue opere scritte dirette più importanti ce ne sono davvero tantissime. A partire, quindi, ‘La Notte di Picasso’. Fino a ‘Maurizio IV-Pirandello Pulp’ nel 2019.

Quanti figli hanno?

Una coppia a tutti gli effetti da più di vent’anni, Maria Amelia Monti ed Edoardo Erba hanno ben tre figli. Stiamo parlando di Marianna, che all’epoca della sua intervista a ‘Vieni da Me’, era impegnata a Madrid per lavoro; di Leonardo, che cura i social della Monti, e Robel, un ragazzino adottato.

Insomma, una vita ricca di intramontabili successi, è vero, ma anche di amore.