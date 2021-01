In una sua intervista a ‘Vieni da Me’, Maria Amelia Monti ha raccontato di un vero e momento ‘choc’: non lo dimenticherà mai.

È una delle attrici e comiche più amate ed apprezzate, Maria Amelia Monti. Protagonista indiscussa di numerosi programmi televisivi, di film e di serie televisive più che incredibili, l’attrice milanese decanta di un successo davvero clamoroso. Certo, attualmente, non è più una presenza fissa sul piccolo schermo, è vero. Eppure, la sua carriera è stampata nel cuore di tutti gli italiani. Anche perché, diciamoci la verità, è una carriera ricca di intramontabili successo. È più che ovvio, quindi, che il riscontro del pubblico sia ancora più che positivo. Come facciamo a dirlo? La risposta è davvero semplice: poco meno di due anni fa, la bellissima Monti è stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’. E, con i suoi incredibili racconti, ha lasciato tutti i presenti in studio con il fiato sospeso. In un nostro recente articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’incredibile episodio capitatole dopo la morte di suo padre. Adesso, invece, ve ne raccontiamo un altro, che, appena svelato in diretta, ha colpito tutti. ‘È stato uno choc’, ha detto Maria Amelia Monti a Caterina Balivo. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Maria Amelia Monti, episodio choc: il racconto in diretta

Nel corso della sua intervista a ‘Vieni da Me’, Maria Amelia Monti si è raccontata come mai prima d’ora. Non soltanto, quindi, ha parlato della sua carriera, ma ha anche ampiamente svelato episodi del tutto inediti appartenenti alla sua vita privata. In primis, quindi, ha parlato di suo marito. E di come il loro amore sia forte e duraturo dopo più di vent’anni di relazioni. Ma, ovviamente, non ha potuto fare a meno di parlare anche dei suoi figli. Maria Amelia Monti, infatti, è mamma di tre splendidi figli: Marianna, Leonardo e Robel. Quest’ultimo è stato adottato quando aveva soltanto tre anni. Un momento davvero grandioso, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, il piccolo Robel è arrivato dopo ben quattro anni dalla domanda di adozione. Tuttavia, ciò che l’attrice milanese definisce un vero e proprio ‘choc’ è il momento esatto in cui ha saputo del suo arrivo. ‘Da un giorno all’altro, stavo girando Distretto alla Polizia, e mi hanno detto che sarebbe arrivato. Lì è stato un po’ uno choc. È come se ti dicessero che sei incinta di otto mesi’, ha raccontato Maria Amelia Monti a Caterina Balivo. Continuando a dire che la notizia è stato uno ‘scombussolamento un po’ per tutti’.

Ovviamente, lo ‘choc’ è stato momentaneo. Tanto è vero che, al momento del suo arrivo, la sua famiglia è andato a prenderlo tutta insieme.