La dolcissima Matilde Brandi è una donna piena di talento e dalla grande sensibilità: “La mia vita”, lo scatto del passato è iconico, un vero incanto.

Matilde Brandi è una donna bellissima e dotata di un talento eccezionale. Di recente, a splendida showgirl è stata al centro dell’attenzione del pubblico per quanto accaduto con il compagno e padre delle sue figlie, di cui ha parlato a Verissimo. Matilde Brandi è stata una grande protagonista dei primi mesi al GF Vip, dove ha saputo conquistare l’affetto dei telespettatori e ha instaurato bellissimi rapporti di amicizia con alcuni concorrenti in particolare. Che la splendida showgirl fosse un vero talento artistico non era in dubbio e lo ha dimostrato anche quando è riuscita a mettere in piedi una coreografia ‘natalizia’ negli studi del GF Vip. “La mia vita” ha scritto Matilde Brandi, in uno scatto pubblicato un po’ di tempo fa sul suo profilo Instagram: un vero incanto!

Matilde Brandi, lo scatto dal passato è un vero incanto

L’abbiamo ammirata nella casa del GF Vip, dove ha saputo toccare il cuore del pubblico con la sua dolcezza e sensibilità. Matilde Brandi è una vera e propria bomba di energia. Bellissima ed elegante, il telespettatori restano sempre colpiti dai suoi outfit da sogno nel corso delle puntate del programma. La showgirl ha dimostrato anche di avere una grande forza, parlando a cuore aperto del suo rapporto con il compagno e di cosa è accaduto quando ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Attraverso il suo profilo Instagram, qualche tempo fa, la showgirl ha pubblicato un’immagine davvero sa sogno: “La mia vita” è stata la didascalia che ha scelto. Di cosa parliamo? Di una foto che ritrae la giovanissima artista a quattordici anni, sul palco, come ballerina. Potete ammirarla di seguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Eleganza, talento, grazia: Matilde Brandi racchiude tutte queste doti nella sua persona. Avevate mai visto questa foto incantevole che ritrae la splendida showgirl?