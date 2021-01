Sul suo profilo social ufficiale, Melissa Satta ha condiviso una foto dei suoi sedici anni: com’è cambiata negli anni, trasformazione ‘choc’.

È una delle ex veline di Striscia la Notizia che, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione su di sé, Melissa Satta. Giovanissima e bellissima, la sarda ha debuttato sul bancone del famoso tg satirico di Antonio Ricci. Ed immediatamente è entrata nel cuore di tutti gli italiani. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, decanta di un successo davvero clamoroso. Amatissima ed apprezzatissima, l’ex velina vanta di un clamore social più che incredibile. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. Sempre incantevole in tutti i suoi scatti fotografici, la bellissima Satta è solita intrattenere i suoi sostenitori con la sua immensa bellezza. E lo ha fatto anche nel lontano 2017. Quando ha deciso di pubblicare una foto dei suoi sedici anni. Ebbene, siete curiosi di vedere com’è cambiata in tutti questi anni? Scopriamolo insieme.

Melissa Satta a sedici anni, spunta la foto del passato: com’è cambiata?

Attualmente, Melissa Satta è una delle donne più belle dello spettacolo italiano, ma vi siete mai chiesti come fosse nel passato? Ebbene, vi accontentiamo noi immediatamente. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato una foto di lei di quando aveva soltanto sedici anni. Come dicevamo precedentemente, la bellissima Satta è molto attiva sul suo canale social ufficiale. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, condivide degli scatti fotografici davvero impressionanti. E questo del passato, senza alcun dubbio, è uno di essi. Ecco, ma siete curiosi di sapere com’era in quegli anni? Dal momento dello scatto, lo sappiamo benissimo, è passato diverso tempo. Eppure, siete curiosi di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ecco. È proprio questa la foto che Melissa Satta ha condiviso nel lontano 2017. Qui, come dicevamo precedentemente, l’ex velina di Striscia la Notizia aveva soltanto sedici anni. Eppure, ciò che non può assolutamente passare inosservato è un unico dettaglio: non è assolutamente cambiata. Ne è passato del tempo dallo scatto, ma la Satta è ancora bellissima!