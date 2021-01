Stefania Pezzopane, spunta una foto ricordo meravigliosa: “Lei mi tiene per mano”, un dolce augurio per la sorella.

Una foto ricordo decisamente emozionante, apparsa sul profilo instagram di Stefania Pezzopane soltanto da qualche ora. Molti personaggi noti amano condividere con i propri follower immagini in cui appaiono da bambini o semplicemente scatti inerenti a qualche anno fa. Un modo non soltanto per tornare con il pensiero ai tempi passati, ma anche alle volte, come in questo caso, per recuperare un ricordo con una persona importante. Anzi, Stefania ha pubblicato la foto insieme alla sua amata sorella Loredana per poterle fare i suoi migliori auguri di compleanno, lasciando in didascalia un messaggio commovente. “Lei mi tiene per mano…”, un dolce momento condiviso dall’apprezzata Pezzopane.

Stefania Pezzopane, appare in una foto del passato insieme a sua sorella: “Lei mi tiene per mano…”

Un momento dolcissimo risalente a tanti anni fa, quando l’apprezzatissima politica italiana era ancora una bambina. Col tempo, certo, ha raggiunto grandi traguardi e ad oggi non ha certamente bisogno di presentazioni. Stefania è tanto seguita, e anche sui social, i follower sono intenti nell’osservarla e nell’ammirarla, sempre pronta a darsi da fare. Proprio qui, da qualche ora, è spuntata una foto ricordo meravigliosa, insieme a sua sorella, pubblicata per annunciare i suoi migliori auguri ad una delle persone più importanti della sua famiglia, nel giorno del suo compleanno: “Buon compleanno Loredana. Mia sorella compie gli anni. Ed a lei va il mio abbraccio più forte. Nella foto di bambina, mi tiene per mano, mi protegge, la mia sorella più grande mi accompagna a scuola, mi accudisce e mi guida…”, ha scritto in didascalia.

Una foto bellissima che vede la forte unione e l’amore che Stefania prova nei confronti della sua amata Loredana. Un legame tanto forte quanto profondo. Insieme sono bellissime! E’ così che l’amatissima politica italiana è apparsa, da piccolina, con sua sorella, in uno scatto che ha lasciato i fan senza parole.