Temptation Island, fiocco rosa in arrivo per l’ex protagonista della trasmissione: “It’s a girl!”, splendido annuncio su Instagram.

Fiocco rosa in arrivo per una delle tentatrici più amate di Temptation Island. Parliamo di Veronica Valà, che i telespettatori del docu-reality di Canale 5 ricorderanno sicuramente. La tentatrice, infatti, ha partecipato alla primissima edizione del programma, durante la quale ha stretto un particolare feeling con Cristian Galella. Oggi, però, la Valà ha voltato completamente pagina ed è felicemente legata al calciatore Davide Petrucci. La coppia è in attesa del primo bebè che, come annunciato su Instagram, sarà una femminuccia! Diamo un’occhiata al dolcissimo post apparso sui social.

Temptation Island, fiocco rosa in arrivo per l’ex tentatrice: l’annuncio su Instagram

Ricordate la bellissima Veronica Valà, tentatrice nella prima edizione di Temptation Island? Nel programma di Canale 5 si legò particolarmente a Cristian Galella, giunto in trasmissione con la sua allora fidanzata Tara Gabrieletto. Ebbene, Veronica è in dolce attesa! E attraverso il suo canale social, ha annunciato il sesso del bebè: “It’s a girl“. Ecco lo scatto, condiviso qualche giorno fa sul suo profilo di Instagram:

Una splendida notizia per l’ex tentatrice, che, qualche anno fa, abbiamo rivisto in tv nella trasmissione La Pupa e il Secchione, nel ruolo della pupa. Il post, condiviso anche dal calciatore del Cosenza sul suo profilo Instagram, è stato invaso dai likes e i commenti di fan e amici. Tutti ricchi di congratulazioni e messaggi di affetto per la coppia. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri ai futuri genitori. Tanti auguri di cuore a mamma Veronica e a papà Davide!