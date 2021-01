Attualmente Veronica Peparini è felicemente impegnata con Andreas Muller, ma chi è esattamente il suo ex marito? Età ed instagram.

È una delle attuali insegnanti di ballo della scuola di Amici, Veronica Peparini. Giunta nel medesimo talent in qualità di professoressa nel lontano 2013, la giovanissima romana ha facilmente conquistato l’interesse di tutti. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Certo, sappiamo che, da diversi anni, è felicemente impegnata con Andreas Muller. Ma della sua vita sentimentale pregressa, invece, cosa sappiamo esattamente? Ebbene. Ancora prima del giovane ballerino marchigiano, la Peparini era sposata. Ed è proprio in seguito a questo matrimonio che è diventata mamma di due splendidi bambini, Daniele ed Olivia. Ebbene, ma adesso la domanda sorge spontanea: chi è il suo ex marito? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che, così come lei, anche l’ex consorte di Veronica Peparini è un volto molto noto ed apprezzato della danza.

Veronica Peparini, chi è l’ex marito: età ed Instagram

Ancora prima della sua solidissima relazione con Andreas Muller, come dicevamo precedentemente, Veronica Peparini era sposata. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente sul suo ex marito? Purtroppo, le informazioni che ci sono sul web su di lui sono davvero pochissime. Quello che conta sapere è che, così come la coreografa romana, anche lui è un volto molto noto ed apprezzato della danza. Stiamo parlando proprio di lui: Fabrizio Prolli. Anche lui di origini romane, il giovane Fabrizio riesce a fare, in un vero e proprio batter baleno, della sua passione il suo lavoro. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il buon Prolli si formi con Gisella Biondo. E che poi da lì continui il suo percorso di studi con artisti nazionali ed interazionali. Tra cui, da quanto si legge, anche Giuliano Peparini. Da quel momento, la sua scalata al successo è davvero impressionante. Fabrizio, infatti, inizia a lavorare con tantissimi ballerini di fama notevolissima. Fino a quando, nel 2008, raggiunge l’apice del successo con ‘Cirque du Soleil’. Dal 2008 al 2013 si esibirà su tantissimi palchi di star internazionali, ma anche di diversi programmi televisivi. Nel 2013, infine, diventa assistente di sua moglie Veronica. Impegno che, però, terminerà dopo qualche anno. Quando, quindi, la coppia deciderà di dirsi addio definitivamente.

È impegnato adesso? Al momento, purtroppo, non ci è dato saperlo. Anche sul suo canale social ufficiale, Fabrizio Prolli è solita condividere scatti personali o a lavoro.