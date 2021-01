Qui è molto giovane, ma adesso è un amatissimo conduttore: siete riusciti a riconoscere di chi stiamo parlando? È proprio lui.

Chi è che, sui rispettivi canali social, non ha mai condiviso una foto di sé del passato? Senza alcun dubbio, tutti! Sappiamo benissimo che sui nostri profili siamo liberi di fare tutto ciò che si vuole. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, ci si diletta a condividere con i propri followers degli scatti appartenenti ai nostri anni precedenti. È il caso, ad esempio, anche di questo famoso conduttore. Che, un bel po’ di tempo fa, proprio sul suo canale social ufficiale, si è divertito a pubblicare questo suo scatto da giovane. Ebbene, la domanda sorge spontanea: chi è esattamente? Dal momento dello scatto, da come si può chiaramente vedere, sono passati notevoli anni. Eppure, siete riusciti a riconoscere di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo: è davvero impossibile non riconoscerlo. Mando alle ciance, ecco di chi stiamo parlando esattamente!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chi è questo amatissimo conduttore da giovane? È proprio lui!

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Serena Rossi e di una sua splendida fotografia del passato. Ma adesso, invece, di chi stiamo parlando esattamente? Come dicevamo precedentemente, ad essere stato immortalato in questo scatto è un famosissimo ed apprezzatissimo conduttore. Che, da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, era davvero molto giovane in questo scatto. Non sappiamo esattamente quanti anni siano passati, sia chiaro. Fatto sta che si può chiaramente intendere che di tempo ne è passato. Ecco, ma bando alle ciance: chi è esattamente? Chi è questo giovanissimo fanciullo immortalato con capelli lunghi di colore castano dietro ad un microfono? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. Stiamo parlando proprio di lui: Linus. È proprio il famosissimo ed apprezzatissimo conduttore televisivo e radiofonico ad essere immortalato in questo scatto da giovane. Diteci la verità: era davvero impossibile non riconoscerlo. Nonostante siano passati anni, il buon Pasquale, questo è il suo nome di battesimo, è rimasto praticamente identico. Siete d’accordo?