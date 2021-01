Amici 20, clamorosa gaffe in diretta durante la puntata di sabato 16 gennaio: imbarazzo in studio, Maria De Filippi costretta a chiedere scusa.

Una puntata ricca di emozioni, quella di Amici in onda ieri, sabato 16 gennaio, su Canale 5. Una puntata diversa dalle altre: si, perché, la trasmissione è andata in onda eccezionalmente in diretta! Le altre puntate, invece, sono state trasmesse di sabato, ma registrate qualche giorno prima. Ebbene, il “bello della diretta” si è visto chiaramente in una clamorosa gaffe, che non è passata affatto inosservata. Protagonista dello ‘scivolone’ è stata la ballerina Giulia Stabile. Invitata da Maria De Filippi a dare la linea a Verissimo a fine puntata, l’allieva si è lasciata andare ad una frase che ha spiazzato tutti. E che, in poco tempo, è diventata virale sui social. Momenti di imbarazzo in studio. Ecco cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, clamorosa gaffe in diretta: “Come si chiama la ragazza di Verissimo?”, imbarazzo in studio

Una gaffe che non è passata inosservata, quella della ballerina Giulia Stabile, durante la puntata di ieri di Amici 20. Come sempre, la trasmissione di Maria De Filippi è andata in onda di sabato pomeriggio, alle ore 14 e 10, prima di Verissimo. E proprio al termine della puntata, la conduttrice ha chiesto alla ballerina di salutare il pubblico dando la linea al talk show di Silvia Toffanin. È a questo punto che Giulia esclama: “Come si chiama la ragazza di Verissimo, ho un vuoto?”. Una frase che ha spiazzato tutti, compreso il pubblico, che ha rumorosamente commentato. Maria De Filippi ha continuato così: “Diamo la linea a Verissimo, scusaci Silvia, è piccola!“. Ecco il momento, condiviso sui social da “TrashItaliano” :

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Notevole l’imbarazzo della conduttrice, che ha preso la parola scusandosi a nome della giovane allieva. E voi, avete seguito la puntata di Amici di ieri? In studio due ospiti super speciali, Alessandra Amoroso e Emma Marrone: le due ex vincitrici si sono esibite in Pezzo di cuore, il loro primo singolo in coppia, uscito il 15 gennaio. Lo avete ascoltato?