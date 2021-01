Anticipazioni Beautiful, puntata del 17 gennaio 2021: il piano di Hope sempre più strategico, e un colpo di scena fra Ridge e Shauna: cosa vedremo oggi?

Una nuova puntata della scoppiettante soap opera Beautiful andrà in onda oggi, domenica 17 gennaio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. In questi giorni abbiamo assistito ad un Ridge furioso per quanto accaduto, dopo che Brooke ha cercato in tutti i modi di convincere Thomas nella firma dei documenti per l’adozione del piccolo Douglas. Lo stilista è convinto che tale decisione non sia possibile, dato che il ragazzo non potrebbe mai lasciare andare il bambino. Dopo una discussione con la donna, decide così di ritornare a Villa Forrester. Lì, in camera, troverà Shauna ad attenderlo. Non la caccerà, ma anzi, troverà in lei un appoggio. Nella puntata che andrà in onda oggi, ci saranno nuovi colpi di scena, in particolare fra i due: cosa succederà?

Anticipazioni Beautiful, 17 gennaio: Ridge e Shauna si ritrovano insieme

Beautiful è una soap opera americana che da anni riscontra un successo incredibile, il pubblico è sempre più in fermento per quanto avviene all’interno della trama. Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo che Hope condividerà con Brooke un piano, dopo aver parlato con il piccolo Douglas. Infatti, la donna ha una sua pronta strategia, passare più tempo con il bambino e con Thomas, in modo tale da convincerlo a firmare i documenti delle carte. Intanto, Ridge ritrovandosi con Shauna, le racconta quanto successo, mostrandosi francamente rammaricato, rimpiangendo il periodo felice vissuto con Brooke, quando allora lo guardava con quello sguardo pieno di luce, proprio come ora lo vede la Fulton.

Thomas fa invece delle confidenze ad Eric, inerenti i sentimenti per Hope: cosa gli avrà rivelato? Lo scopriremo nella puntata che avrà luogo tra qualche ora: e voi, siete pronti?