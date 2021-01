Le anticipazioni di Domenica In del 17 gennaio fanno trapelare i nomi dei primi ospiti che vedremo in compagnia di Mara Venier.

Sono arrivate le prime anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica In, attesa per il 17 gennaio a partire dalle 14:00 su Rai 1. Siete curiosi di saperne di più anche voi? Com’è nostro solito fare, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe la puntata di domani, Domenica 17 Gennaio, sia davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: sono previsti degli ospiti davvero incredibili. Scopriamo insieme ogni cosa.

Domenica In, anticipazioni puntata del 17 Gennaio

Stando alle anticipazioni di Domenica In trapelate da Tv Blog, il 17 gennaio dovremmo vedere arrivare in trasmissione Lapo Elkann, nipote dell’avvocato Agnelli che concederà alla Venier una lunga intervista. Lapo avrebbe dunque scelto il salotto di Mara per una chiacchierata che ha il sapore di una confessione a cuore aperto. L’imprenditore italiano è da sempre impegnato in diversi progetti e nel 2020 ha pubblicato un libro illustrato per bambini con tavole da colorare dedicate alla bellezza del nostro Paese. Il ricavato delle vendite è destinato alla sua fondazione onlus nata per creare progetti a sostegno dei giovani in condizioni di disagio.

Le sorprese non sono finite qui

Per il 17 gennaio a Domenica In si attende anche l’intervista in collegamento dalla sua casa di Gina Lollobrigida, attrice italiana senza tempo e di grande fama che quest’anno compirà 94 anni. Gina negli ultimi anni è stata protagonista di tristi vicende legate alla sua famiglia e al suo patrimonio. Alcune battaglie legali che la interessano sono finite su tutti i giornali. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Stando alle anticipazioni di Domenica In, il 17 gennaio sarà ospite di Mara anche Katia Ricciarelli, celebre attrice e soprano italiana conosciuta in tutto il mondo. Katia infatti non è stata solo la moglie di Pippo Baudo, la Ricciarelli è conosciuta soprattutto per le sue incredibili doti vocali e qualità attoriali. Katia festeggerà in studio il 75esimo compleanno. Infine, per il 17 gennaio a Domenica In è attesa anche Serena Rossi: l’attrice dovrebbe presentare la nuova serie tv di Rai 1 “Mina Settembre”. La storia della ficion è tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, ed è uno scorcio sulla vita dell’assistente sociale del consultorio di Napoli Gelsomina Settembre. Il debutto della fiction è atteso proprio per la serata del 17 gennaio su Rai 1.

Questo e tanto altro è atteso durante la puntata di Domenica Live del 17 gennaio, che come sempre terrà compagnia agli spettatori per più di 3 ore.