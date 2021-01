Le anticipazioni di Domenica Live del 17 gennaio accenderanno i riflettori su alcuni protagonisti Mediaset.

Sono state comunicate proprio da Barbara D’Urso altre piccole anticipazioni sulla puntata di Domenica Live del 17 gennaio che possono far capire a tratti cosa ci aspetta questa domenica. Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la puntata di Domenica del 17 Gennaio sarà davvero imperdibili. Non soltanto, infatti, si parlerà di Andrea Zenga e di suo padre, ma ci saranno tantissime altre interviste davvero incredibili. Volete saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Anticipazioni Domenica Live 17 Gennaio: si torna a parlare della famiglia Zenga

Nel corso della puntata di Domenica Live del 17 Gennaio, stando alle prime anticipazioni, sembrerebbe che, ancora una volta, si tornerà a parlare di Walter Zenga e del difficile rapporto coi suoi figli. Uno di loro, Andrea Zenga, è attualmente un concorrente nella Casa del GF Vip. Da quando si apprende, sembrerebbe che interverrà in trasmissione la tata di Nicolò e Andrea per raccontare il suo punto di vista sulla famiglia. In studio ci sarà anche Nicolò Zenga. E l’opinionista Biagio D’Anelli ha promesso di presentare dei documenti esclusivi a favore dell’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana di calcio. Ci sarà senza dubbio tempo per aprire una delle buste shock a cui Barbara ha abituato i suoi telespettatori.

Previsti tanti altri ospiti

All’interno del contenitore domenicale di Mediaset ci sarà spazio anche per Iva Zanicchi per raccontare una storia molto delicata che la vede coinvolta. Le anticipazioni di Domenica Live ci dicono che Iva sarà presente in studio insieme al suo compagno Fausto, che in questi mesi ha dovuto lottare contro un tumore. La cantante ha di recente combattuto contro il Covid-19 sconfiggendo il virus a seguito di un ricovero ospedaliero. Iva è ancora molto provata per la morte di suo fratello Antonio, scomparso proprio a causa del Coronavirus. Infine, stando sempre alle anticipazioni di Domenica Live, verrà dedicata una parentesi anche a Riccardo Schicchi e al caso legato alla sua tomba, a causa del dissesto del cimitero Laurentino dove è seppellito. Eva Henger, che non si dà pace per le condizioni in cui si trova il luogo in cui riposa suo marito. La Henger da diversi mesi porta avanti una battaglia per far sì che la situazione venga sistemata al più presto, denunciando una manutenzione nel cimitero che sembra essere assente da troppo tempo.

Questo e tanto altro è atteso durante la puntata di Domenica Live del 17 gennaio.