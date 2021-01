Con l’inizio del nuovo anno sono tornati anche i programmi di punta di Mediaset: è il caso di Live – Non è la D’Urso, contenitore serale condotto da Barbara D’Urso, vediamo insieme le anticipazioni della puntata di domenica 17 gennaio.

Barbara D’Urso inaugura il nuovo anno televisivo con le sue trasmissioni di punta e nella puntata di domenica 17 gennaio di Live-Non è la D’Urso promette di far scintille come suo solito, tra buste shock e ospiti speciali. Le anticipazioni svelate da lei stessa sul finire di Pomeriggio 5 ci hanno lasciato qualche indizio su cosa ci aspetta questa domenica. Volete saperne di più anche voi? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, sara una puntata choc. Ecco perché.

Anticipazioni Live – Non è la D’Urso: gli ospiti

Barbara ha annunciato che domenica 17 gennaio ospiterà in studio Sandra Milo, l’attrice a marzo compirà 88 anni e presenterà in esclusiva televisiva il suo fidanzato. La dolce metà di Sandra è più giovane di lei di ben 40 anni: lui si chiama Alessandro Rorato. Fino a poco fa la loro era una relazione segreta ma i due hanno deciso di uscire allo scoperto e affrontare i pregiudizi che inevitabilmente sono arrivati nei loro confronti. Le anticipazioni di Live – Non è la D’Urso ci svelano che Sandra Milo spiegherà come lei e Alessandro si sono conosciuti e come è nata la loro storia d’amore. Ma non solo. Ci sarà anche Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter pronto a raccontare la sua esperienza col Covid-19. Il calciatore, a causa del virus ha dovuto subire di recente un delicato intervento. Fortunatamente il peggio è passato e Bellugi potrà raccontare in prima persona il periodo difficile che ha da poco vissuto.

Anticipazioni puntata del 17 gennaio: la verità sul rapporto Goria – Nardi

Cresce l’attesa anche per il confronto tra Guenda Goria e Filippo Nardi. Per i due si prospetta finalmente un faccia a faccia dopo le vicissitudini di queste ultime settimane: si rincorrono infatti diverse voci che vorrebbero i due protagonisti di un flirt. Guenda ha prontamente smentito la relazione con Nardi, spiegando che tra loro ci sarebbe stato solo un chiarimento a fronte delle pesanti parole usate da Filippo nei confronti della madre (ancora in gioco nella Casa del GF Vip) Maria Teresa Ruta. Ora grazie alle anticipazioni di Live non è la D’Urso, sappiamo che avranno modo di chiarirsi uno di fronte all’altro.

Questo e tanto altro è ciò che ci aspetta nella puntata di domenica 17 gennaio di Live – Non è la D’Urso. Il pubblico è avvisato: stando alle anticipazioni, anche questa potrebbe essere una puntata ricca di colpi di scena.