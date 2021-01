Avete mai visto il padre di Antonino Spinalbese? C’è un dettaglio davvero incredibile: tutti i fan sono rimasti a bocca aperta.

E’ uno degli uomini più chiacchierati del momento: parliamo di Antonino Spinalbese, il compagno di Belen Rodriguez. Il classe ’95 è un hairstylist e non fa parte del mondo della televisione. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, Antonino e la famosissima showgirl argentina si sono conosciuti ad Ibiza, in occasione del compleanno di un’amica in comune. Tra i due è scattato sin da subito qualcosa: ad oggi tra loro c’è una grande sintonia, come lo dimostrano le parole d’amore che si scambiano sui social. Belen sembra esser molto presa dal bel Spinalbese: addirittura si vocifera che potrebbe nascere un bebè dalla loro unione! Negli ultimi giorni Novella 2000 ha lasciato lo scoop: il settimanale ha svelato che la Rodriguez è incinta ma nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati. Sarà proprio così? Intanto, Antonino sui social ha mostrato a tutti uno scatto del suo papà: c’è un particolare davvero incredibile…

Antonino Spinalbese, avete mai visto suo padre? La foto del passato ha sconvolto i fan

Antonino Spinalbese, l’attuale compagno di Belen Rodriguez, attraverso il suoi canale Instagram ha mostrato uno scatto del suo papà. I fan sono rimasti davvero senza parole: c’è un particolare che non è sfuggito a nessuno!

Nella fotografia postata nelle IG story, Antonino ha precisato che si tratta di suo padre: ha scritto come testo sulla foto del passato ‘Papà’, come tutti possono notare. Ovviamente essendo l’hairstylist un bellissimo uomo, ci aspettavamo che il papà fosse altrettanto. La cosa che ha lasciato tutti di stucco però è l’incredibile somiglianza! Lo scatto inedito è stato gradito da tutti: non essendo un personaggio noto al piccolo schermo, non si hanno molte informazioni sul privato di Spinalbese.