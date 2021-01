Ieri sera, a C’è posta per te, la signora Sarina è stata una protagonista ineguagliabile: il sindaco della sua città la ringrazia su Fb.

Grande successo anche per la seconda puntata di C’è posta per te andata in onda ieri sera, sabato 16 gennaio. Storie emozionanti e ospiti stellari hanno tenuto i telespettatori incollati alla tv anche stavolta. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi da ben vent’anni è ormai un pilastro della televisione italiana. Ad ogni edizione, il successo del format è palpabile, soprattutto vedendo la grande risonanza mediatica e social che hanno le vicende raccontate. Spesso i protagonisti delle storie, buffe o drammatiche che siano, diventano dei veri e propri personaggi da cercare su internet per sapere di più su di loro e sui quali aprire veri e propri dibattiti. Ieri sera, il personaggio di spicco è stata sicuramente la signora Rosaria detta Sarina. Vediamo chi è questa arzilla nonnina che ha stregato tutti con la sua simpatia tanto da meritarsi i ringraziamenti del sindaco della sua città.

C’è posta per te, il sindaco Vincenzo Pulizzi ringrazia la signora Sarina

Giunta allo studio televisivo perché chiamata dal signor Stefano, che a 91 anni cercava l’amore vissuto in gioventù, questa simpatica signora siciliana è stata notata subito dal pubblico facendolo divertire col suo accento pittoresco. Un siparietto irresistibile che è culminato addirittura con il cedimento della dentiera. Inutile dire che Sarina è diventata in poche ore un personaggio virale e la regina di Twitter. Tanti gli utenti che hanno commentato mostrando simpatia per l’anziana donna siciliana, ma ciò che davvero lascia stupefatti sono soprattutto i ringraziamenti del primo cittadino di Francavilla, Vincenzo Pulizzi che su Fb ha dedicato un intero post a Sarina. “GRAZIE SIGNORA SARINA per averci donato questo momento di spensieratezza, per averci fatto divertire con la tua spontaneità e per aver nominato più volte FRANCAVILLA.

Grazie dal Sindaco, dal Vicesindaco, da tutta l’amministrazione, ma sopratutto GRAZIE DA TUTTA FRANCAVILLA!!! Passato questo momento vi aspettiamo tutti a Francavilla di Sicilia!!”si legge nel post.

Un personaggio irresistibile la signora Sarina, a cui auguriamo tanti anni ancora di vita serena.