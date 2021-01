In questo scatto del passato, l’influencer era davvero piccolissima: l’avete riconosciuta? Oggi è una delle donne più seguite d’Italia!

In questo scatto è davvero piccolissima: con la sua faccia da ‘furbetta’ ha conquistato tutti i suoi fan che la seguono quotidianamente sui social. Non è difficile da indovinare: con il tempo è cambiata davvero di poco…Avete capito di chi si tratta? In questa fotografia del passato stiamo ammirando l’incantevole Chiara Biasi! Il post intitolato ‘mannaggia’, ha conquistato, ovviamente, tutti gli utenti Instagram che la seguono e la ammirano. La Biasi conta otlre 2,7 milioni di follower: numeri davvero da capogiro! La classe 1990 di Pordenone è entrata nel mondo della moda da giovanissima, quando ha fondato un proprio blog. Oggi è un’influencer famosa a livello mondiale, ha collaborato con diversi brand come Bikini lovers, Pin up stars, prima di lanciare una sua linea di costumi. La giovane è una delle influencer più seguite d’Italia.

Qui era una bambina, l’avete riconosciuta? Oggi è una delle donne più seguite d’Italia

Chiara Biasi con questa foto del passato ha conquistato davvero tutti: quegli occhi da ‘furbetta’ con gli anni non sono affatto cambiati. La Biasi è una delle influencer più seguite d’Italia e non solo: la grande amica della Ferragni conta 2,7 milioni di follower su Instagram! Ad essere note sono anche le sue precedenti relazioni amorose: la ricorderanno in molti al fianco di Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne. Sono stati insieme per circa tre anni. Nel 2016 Chiara ha ritrovato l’amore: si è fidanzata con il calciatore Simone Zaza. La loro storia d’amore però si è conclusa nel 2018: dopo la fine della relazione, la Biasi tornò in Italia per dedicarsi a sé. Oggi non conosciamo dettagli sulla sua vita privata: sui social, l’influencer, si limita a mostrare a tutti i suoi follower cosa fa durante il giorno o scatti di sé.