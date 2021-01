In questa foto era ancora una bambina, oggi è un’attrice affermatissima: “La prima volta sul palco”, ha scritto in didascalia.

Uno scatto decisamente meraviglioso che non lascia spazio a parole, qui era ovviamente ancora molto piccina, ma oggi possiamo dirvi che è un’attrice amatissima, anzi, proprio tra pochissimo farà il suo ritorno in una serie televisiva italiana. La foto è stata pubblicata dalla donna stessa sul suo profilo instagram e ha allietato i suoi follower, infatti, subito sono stati molti i messaggi ricevuti. Ovviamente, l’attrice ha voluto ricordare un momento passato, a quanto pare, quando ha fatto per la prima volta il suo incontro con il palco, come lei stessa ha riportato in didascalia: “La prima volta sul palco…”. Osservate bene, non è affatto difficile, dato che molti lineamenti del suo viso sono sempre gli stessi, anzi, possiamo affermare che non è proprio cambiata. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Una foto in cui appare da bambina, l’attrice di questo scatto è oggi amatissima, pronta a tornare sullo schermo

I personaggi del mondo dello spettacolo amano condividere immagini in cui si mostrano da bambini, o anche apparendo con qualche anno in meno, un modo questo non solo per tornare con la mente ad un tempo passato che ha circondato un momento magico della loro vita, ma anche per rendere i follower partecipi di tale episodio. La bambina in questa foto, come abbiamo già anticipato, è divenuta oggi un’amatissima attrice, la ricorderemo certamente nella soap opera Un posto al sole, in cui ha interpretato il personaggio acclamatissimo di Carmen Catalano. E ancora, nel corso di questi anni, la sua presenza ha toccato tantissimi palchi, studi, e molti film hanno goduto della sua brillante interpretazione. A questo punto ci chiediamo, avete capito di chi si tratta? Ebbene sì, della bellissima e talentuosa Serena Rossi, che a quanto pare, proprio oggi, domenica 17 gennaio, sarà ospite dell’amata Mara Venier.

A Domenica in, parlerà ovviamente del suo ritorno sullo schermo, infatti, come certamente ormai è noto, questa sera, Serena ritornerà in pista nella serie Mina Settembre, su Rai 1. L’attesa è già molta, e soprattutto le aspettative. Prima, vi abbiamo mostrato la foto in cui appare giovanissima, quando ancora era una bambina, e possiamo affermare, che la Rossi non è affatto cambiata. “La mia prima volta sul palco, villaggio vacanze.. Che tenerezza, che emozione!”, ha scritto in basso, raccontando così la sua passione, anzi il primo momento che ha visto nascere in lei quel turbinio di sensazioni, toccando un palco. E’ bellissima, non trovate?