Federica Pellegrini pubblica su instagram una foto particolare, in cui mostra un brutto segno vicino all’inguine: cosa le sarà successo?

Da pochissimo, è apparso uno scatto particolare sul suo profilo instagram, Federica Pellegrini ha voluto mostrare a tutti quanto accaduto. Vi chiederete certamente cosa sia potuto succedere, beh, ve lo sveliamo a breve. Il tutto è da intrecciarsi alla sua carriera, come è noto, la Pellegrini è una nuotatrice italiana, che negli anni ha conquistato titoli importantissimi. Specializzata nello stile libero, è la primatista mondiale in carica nei 200 m, ed europea nei 400 m. E’ riuscita a trasformare la sua passione nel suo amato lavoro, e ad oggi, ha raggiunto traguardi straordinari. Negli ultimi tempi, è tornata ad allenarsi. La foto apparsa sul suo profilo instagram è collegata proprio a questo: ma esattamente di cosa parliamo?

Federica Pellegrini mostra un brutti segno all’inguine su instagram: cos’è successo?

Come abbiamo anticipato, soltanto da qualche ora, Federica Pellegrini ha pubblicato uno scatto che non poteva certamente passare inosservato. Infatti, fin da subito i follower della nuotatrice hanno mostrato la loro attenzione. Federica, però, in didascalia ha spiegato di sua iniziativa quanto successo: “Anche la mia pelle si deve riabituare a mettere 2 costumi da gara in un giorno… domani ultimo giorno di gare e saranno dolori”, ha riportato in didascalia. A quanto pare, con il ritorno agli allenamenti, in vista delle gare, la donna ha dovuto ovviamente rimettere i costumi giusti, che le creano dei forti segni sul corpo, com’è possibile vedere dalla foto.

La Pellegrini ha così voluto mostrare le difficoltà che comporta anche solo indossare l’abbigliamento giusto per il proprio lavoro. Come sappiamo, la nuotatrice è ritornata ad allenarsi, tra la gioia dei suoi tantissimi fan. Non solo, tra pochissimo, la vedremo ritornare in veste di Giudice di Italia’s Got Talent: e voi, siete pronti a seguire nuovamente la trasmissione? Noi, non vediamo certamente l’ora!