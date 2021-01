GF Vip, clamoroso spoiler: accadrà durante la puntata di domani sera

GF Vip, clamoroso spoiler: accadrà durante la puntata in onda domani sera, lunedì 18 gennaio.

Proseguono le avventure dei vipponi nella casa più spiata della tv. Il GF Vip 5 sta appassionando milioni di telespettatori, che da ormai 4 mesi seguono le vicende nella casa. Che andranno avanti fino al 26 febbraio, la nuova data della finale del reality show! Proprio così: l’edizione è stata ulteriormente prolungata, nonostante i vip non ne siano ancora a conoscenza. Tutti, infatti, sono convinti che la trasmissione terminerà l’8 febbraio. Ma quando sarà comunicato ai ragazzi la nuova data della finale? Con ogni probabilità, potrebbe avvenire già durante la puntata di domani 18 gennaio. Domani, infatti, accadrà qualcosa che riguarda proprio la finale. Curiosi di scoprire questo succulento spoiler? Ve lo sveliamo subito.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, clamoroso spoiler: accadrà domani sera, c’entra la finale

Manca pochissimo per una nuova puntata del GF Vip. Dopo lo stop del doppio appuntamento settimanale, il reality show di Canale 5 andrà in onda soltanto di lunedì, ma non per molto tempo: il doppio appuntamento tornerà presto! Nel frattempo, domani sera ci aspetterà una puntata ricca di colpi di scena. Dal crollo emotivo di Maria Teresa Ruta alle ultime novità della coppia Pierpaolo Pretelli – Giulia Salemi: sono tanti gli argomenti che Alfonso Signorini dovrà affrontare durante la diretta di lunedì 18 gennaio. Ma ci sarà anche una clamorosa novità: durante la diretta sarà decretato il primo finalista di questa edizione! Una notizia che spiazzerà i concorrenti, che non si aspettano nulla. A decidere chi conquisterà la finale sarà come sempre il pubblico, attraverso un televoto flash che sarà aperto in serata. Insomma, un colpo di scena che accenderà il clima in casa.

E, a proposito della finale, i vip in casa sono ancora convinti che l’ultima puntata dello show andrà in onda l’8 febbraio. Non sanno che il programma terminerà il 26 febbraio. Alfonso comunicherà tutta la verità nel corso della diretta di domani? Non ci resta che attendere la puntata per tutte le novità!