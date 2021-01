Maria Teresa Ruta nella Casa del GF VIP ha svelato un particolare aneddoto sulla vita di Guenda Goria: il retroscena spunta fuori solo adesso.

Prosegue la convivenza tra i Vipponi nella Casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello VIP appassiona tutti gli italiani che da circa 4 mesi seguono quotidianamente il percorso televisivo dei concorrenti. L’edizione è stata ulteriormente prolungata: a quanto pare finirà il 26 febbraio! I VIP non sanno ancora nulla, come la prenderanno? Per chi è entrato dal primo giorno, ad inizio reality, l’avventura comincia ad essere davvero dura: diversi giorni fa abbiamo assistito al crollo di Maria Teresa Ruta. La concorrente ha letteralmente sbottato dopo aver ascoltato tante affermazioni negative nei suoi confronti. Vi parliamo ancora di lei: nel pomeriggio la Ruta chiacchierando in cucina con alcune delle sue coinquiline, ha raccontato alcuni aneddoti sulla figlia Guenda Goria, ormai ex concorrente del GF VIP. Sentite cosa ha rivelato!

GF VIP, il particolare retroscena su Guenda Goria: Maria Teresa l’ha raccontato solo adesso

Maria Teresa Rutta oggi, 17 gennaio, nella cucina del GF VIP, ha raccontato ad alcune delle sue coinquiline, Dayane, Carlotta e Cecilia, alcuni aneddoti sulla figlia, Guenda Goria, ex concorrente. La showgirl ha raccontato un vecchio ricordo che riguarda Guenda: la giovane aveva deciso di mostrare alla sua mamma la sua nuova casa, acquistata da sola, con le sue finanze. “Era andata via da tempo, da 14 anni, ma non sapevo dove stesse. Voleva la sua indipendenza”ha spiegato Maria Teresa. “Mi disse Mamma posso offrirti un caffè? Mi ha portato in questo scantinato. Mi sono commossa. Ha fatto il letto con i bancali di legno, con tanta creatività. Lì è tanto umido. E’ bellissima“.

“Guenda è stupenda” ha commentato Dayane, “Mi sarebbe piaciuta Guenda qua, la vorrei conoscere!” ha aggiunto Cecilia.