Classe ’76, il giovanissimo e il fascinoso Giuseppe Zeno è uno degli attori più celebri del panorama artistico italiano. Entrato nel mondo della recitazione quando era davvero giovanissimo, l’attore napoletano si è facilmente contraddistinto da tutti gli altri suoi colleghi. Tanto è vero, nonostante più che giovanissimo, il buon Zeno si è ampiamente lasciato apprezzare non soltanto in Italia, ma anche in Argentina e altri paesi dell’America Latina attraverso una serie di spettacoli teatrali. Appena ritornato nel nostro paese, poi, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, quindi, teatro, ma anche cinema e televisione. In effetti, la carriera dell’attore napoletano è ricca di successi davvero impressionanti. Ecco, ma tralasciando il suo lato professionale che supponiamo sia noto a tutti, cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Sappiamo benissimo che, dal 2015, è legato all’attrice Margareth. E che, rispettivamente nel 2017 e 2020, è diventato papà. Ma cosa sappiamo, però, sull’attrice Madé che gli ha rubato il cuore e che, nel 2016, è diventata sua moglie?

Giuseppe Zeno, chi è sua moglie? Età, vero nome ed Instagram di Margareth

Dal 2015, come dicevamo precedentemente, Giuseppe Zeno è felicemente sposato con la bellissima Margareth. E, rispettivamente nel 2017 e 2020, è diventato padre di due splendidi bambini. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è esattamente l’attrice siciliana che ha rapito letteralmente il cuore dell’attore napoletano? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su di lei. Partiamo col dirvi che il ‘vero’ nome di Margareth, stando a quanto si apprende dal web, è Margareth Tamara Maccarone. Eppure, la giovanissima attrice ha deciso di adottare lo pseudonimo Madè perché il suo cognome poteva essere facilmente attribuito ad un tipo di pasta. Ecco, ma cosa fa nella vita la Madé? E, soprattutto, quanti anni ha? Beh, come dicevamo precedentemente, Margareth è una splendida attrice. Infatti, sono diversi i film, ma anche serie televisive, a cui ha preso parte la giovane siciliana. Ma non solo. Data la sua immensa bellezza, Margareth non poteva che essere anche una richiestissima modella.

Volete seguirla sui social? E, quindi, non volete assolutamente perdervi alcun tipo di aggiornamento su di lei? Seguitela a questo profilo social ufficiale: margarethmade. Non ve ne pentirete affatto.