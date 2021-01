La bellissima Guenda Goria non è solo una grande artista, ma un vero e proprio concentrato di talento ed energia: passione incredibile, il dettaglio che vi sorprenderà!

La bellissima Guenda Goria è stata una dei concorrenti del GF Vip più amate dal pubblico. La sua brillante intelligenza, la sua grande cultura e la sua straordinaria dolcezza hanno conquistato i telespettatori. All’interno del programma, la giovane artista ha aperto il suo cuore e si è fatta conoscere a fondo, rivelando anche la sofferenza del suo passato originata dal rapporto con i genitori. Un momento molto toccante, in particolare, è stato l’incontro con il suo papà, avvenuto proprio al GF Vip. Guenda Goria è una donna piena di talento, una musicista eccezionale, ma soprattutto piena di passione: il dettaglio che non conoscete e che vi lascerà senza parole.

Guenda Goria, non solo artista: passione incredibile, resterete senza parole

Non solo bellissima, ma dotata di una serie incredibili di straordinari talenti. Guenda Goria è una pianista eccezionale, un’artista a trecentosessanta gradi. Fin da piccola ha lavorato duramente per perfezionare le sue doti innate. Tuttavia, la splendida giovane donna non ha mai tralasciato di inseguire anche le sue grandi passioni. Non molti sanno, infatti, che ama particolarmente gli sport, come la scherma e l’equitazione. C’è un dettaglio, in particolare, che la riguarda e che vi lascerà senza parole. Tra i suoi mille impegni, Guenda Goria è riuscita ad ottenere anche un brevetto importante. La sua passione per il nuoto, infatti, l’ha spinta a ottenere il brevetto di sub! La bellissima showgirl è davvero un concentrato di energia e vitalità. Di seguito, uno scatto pubblicato lo scorso anno e che la ritrae immersa in acque limpide e mozzafiato.

E voi, sapevate che la bellissima Guenda Goria avesse così tante passioni e fosse riuscita ad ottenere il brevetto di sub? La talentuosa artista riesce sempre a sorprendere i fan, che non possono far altro che rimanere incantati dalla sua incredibile grazia e dal suo talento.