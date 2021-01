Katia Ricciarelli, sapete cosa faceva prima di arrivare al successo? Ha dovuto affrontare diversi lavori per raggiungere il suo sogno.

Un’ospite davvero molto attesa, Katia Ricciarelli sarà anche lei presente nella trasmissione condotta dall’amatissima Mara Venier, Domenica In. Sicuramente i telespettatori sono già in trepidazione per questo arrivo inaspettato; la donna farà il suo ingresso nello spazio dedicato alla musica, che vedrà anche l’ex vincitore di Amici, ossia Alberto Urso. La Ricciarelli è un soprano famosissima. I suoi studi hanno inizio al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debuttando a Mantova nel 1969 con La bohème. Nel 1971 dopo aver vinto il Concorso Internazionale Voci Verdiane della Rai, la sua notorietà è divenuta tanto forte quanto meritata. Negli anni successivi, ha toccato numerosi palchi, la sua voce ha conquistato infiniti spettacoli, lasciando il pubblico stupefatto da tanta bellezza. Alla sua attività musicale ha poi deciso di affiancare una carriera da attrice. Ma non tutti sanno che, ovviamente, prima di arrivare a toccare con mano i successi, ha dovuto lavorare molto per poter raggiungere il suo sogno.

Katia Ricciarelli, sapete cosa faceva prima di divenire un importante soprano? Non tutti lo sanno

Soprano e attrice amatissima, Katia Ricciarelli nel corso della sua carriera ha conquistato l’amore del pubblico. La sua voce, forte e profonda, non poteva certamente passare inosservata, ascoltarla equivale immergersi in un mondo fatto di sogni e momenti magici. Ovviamente, prima di arrivare al successo, e soprattutto prima ancora di affermarsi, ha lavorato per poter sostenere la sua passione. Infatti, la Ricciarelli fin dall’adolescenza ha dimostrato un grande interesse per il canto. Per questo, nel frattempo, ha svolto diversi lavori per poter sostenersi, tra cui l’operaia in una fabbrica di mangiadischi. Lo sapevate?

Sicuramente non tutti ne erano a conoscenza, e molti nostri lettori rimarranno sorpresi di questa notizia. Katia per poter approfondire il suo amore per il canto ha lavorato molto, dandosi sempre da fare. E i molti sacrifici che ha fatto in passato sono stati il frutto di una voce che ha generato un successo straordinario. Come abbiamo anticipato all’inizio, l’amato soprano farà il suo ingresso nella nuova puntata che andrà in onda oggi, domenica 17 gennaio 2021, di Domenica In; sicuramente, saprà stupirci con particolari inaspettati.