Nel corso della puntata del 16 Gennaio di Domenica In, Mara Venier ha annunciato il vaccino di Gina Lollobrigida: accadrà domani.

È dal 27 Dicembre scorso che, come ben sappiamo, è iniziata la campagna di vaccinazione contro il Covid. L’emergenza Coronavirus, purtroppo, continua a preoccupare e ad incutere timore. È proprio per questo motivo che l’arrivo di questo vaccino infonde un leggero spiraglio di luce. Ecco. È proprio di questo che, nel corso della diretta del 16 Gennaio di ‘Domenica In’, il commissario Domenico Arcuri ha voluto ribadire e sottolineare alla bella padrona di casa. Chiamato da Mara Venier per spiegare ampiamente come sta andando la campagna dei vaccini, il commissario straordinario ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed ha letteralmente detto che, molto presto, ritorneremo ad abbracciarci. Ma non solo. In collegamento dalla sua abitazione, anche Gina Lollobrigida è intervenuta in diretta. Ed è proprio su di lei che Mara Venier non ha potuto fare a meno di dare un importante annuncio. ‘Domani, Gina Lollobrigida si vaccinerà’, ha detto Mara Venier in diretta televisiva. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Mara Venier annuncia il vaccino di Gina Lollobrigida: accadrà domani

Ricca di incredibili ospiti, la puntata del 17 Gennaio di Domenica In si è aperta con un’ampia parentesi dedicata al Covid e al vaccino contro di esso. E così, in studio con il commissario straordinario Domenico Arcuri e il professore Francesco Le Foche, Mara Venier ha aggiornato il suo caro pubblico sulle ultime notizie riguardanti il temibile virus cinese. Ma non solo. Appena aperto il collegamento con la bellissima e grandissima Gina Lollobrigida, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi telespettatore che proprio domani, Lunedì 17 Gennaio, l’attrice si sottoporrà al vaccino contro il Covid. ‘Domani, lo voglio anticipare io’, Gina Lollobrogida sarà vaccinata al Campus di Roma’, ha detto la conduttrice in diretta televisiva, suscitando l’immediata reazione del commissario Arcuri. ‘Devono tutti vaccinarsi perché è una cosa che giova a noi. Ed è molto importante che lo facciano tutti’, ha continuato a dire l’attrice romana.

Un annuncio davvero incredibili, quindi. E che, soprattutto, sottolinea quanto sia importante la vaccinazione contro il Covid.