Mina Settembre, anticipazioni seconda puntata: i nuovi casi da risolvere

Domani, lunedì 18 gennaio, andrà in onda la seconda puntata di Mina Settembre: ecco le anticipazioni della serie televisiva

Mina Settembre è una serie televisiva diretta da Tiziana Aristarco e tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. La protagonista della serie tv è un’assistente sociale interpretata da Serena Rossi. La fiction è prodotta da Rai Fiction e Italian International Film. La prima puntata è andata in onda il 17 gennaio su Rai Uno. La trama ruota attorno al personaggio di Gelsomina Settembre, detta Mina, assistente sociale che lavora in un consultorio nel centro storico di Napoli. Dopo essersi separata dal marito magistrato, Claudio De Carolis, interpretato da Giorgio Pasotti, torna a vivere con la mamma Olga, con la quale non ha un buon rapporto. Tutti i giorni Mina cerca aiutare le persone che si presentano da lei in cerca di un supporto psicologico. Nelle sue missioni è aiutata da Domenico Gammardella, nuovo ginecologo del consultorio, interpretato da Giuseppe Zeno, e dal portinaio Rudy Trapanese, interpretato da Nando Paone. La fiction è stata girata a Napoli tra il lungomare, il centro storico, il centro direzionale, San Gregorio Armeno e diverse località della costiera amalfitana. Le riprese, interrotte a causa della pandemia di COVID-19, sono riprese dopo l’estate e sono durate venti settimane.

Mina Settembre, anticipazioni seconda puntata

Domani, lunedì 18 gennaio 2021, andrà in onda la seconda puntata di Mina Settembre, serie televisiva in onda su Rai Uno con protagonista Serena Rossi. Le anticipazioni raccontano che l’assistente sociale dovrà affrontare altri due casi molto difficili. Il primo dei due episodi è intitolato “Il pappice e la noce” e vedrà la protagonista abbastanza imbarazzata dopo la serata di Capodanno trascorsa insieme a Domenico. I due, però, decideranno di mettere da parte i sentimenti al consultorio, tuttavia, concentrandosi solamente sul lavoro. Mina sarà chiamata da un docente a risolvere un caso che riguarda Thomas, un ragazzo di sedici anni dotato di uno spiccato talento musicale. Il ragazzo rischierà di trovarsi in pericolo a causa di amicizie poco raccomandabili, ma l’assistente gli farà riprendere in mano la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Il secondo episodio, invece, è intitolato “Ansia da prestazione“. Mina si occuperà del figlio della sua amica Irene, che conosce sin da bambino e reputa un nipote. Gianluca è troppo coinvolto in una storia d’amore con una ragazza molto più grande di lui che potrebbe portarlo sulla cattiva strada. Proprio per questo motivo, la mamma chiederà aiuto a Mina.