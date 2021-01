Chi è Giuseppe Zeno, l’attore che vedremo stasera su Rai 1 nei panni di Domenico nella fiction ‘Mina Settembre’ con Serena Rossi.

In arrivo stasera, 17 gennaio 2021, la nuova fiction di Rai 1 ‘Mina Settembre’, ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni “Un giorno di settembre a Natale” e “Un telegramma da Settembre”. La protagonista sarà la bella e brava attrice partenopea Serena Rossi che interpreterà un’assistente sociale napoletana sposata con un giudice a cui presterà il volto Giorgio Pasotti. Il matrimonio si interromperà ma la donna sarà contesa dall’ex marito e dal ginecologo Domenico. Quest’ultimo è interpretato dall’attore Giuseppe Zeno, volto già celebre di tanti film e fiction di successo, come ‘Mentre ero via’, ‘Tutto può succedere’, ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore’. Se siete curiosi di scoprire su di lui qualche dettaglio in più, conosciamolo più da vicino.

Giuseppe Zeno: tutto quello che c’è da sapere sul bravissimo attore campano

Nato a Napoli l’8 maggio 1976, Giuseppe Zeno ha vissuto anche in Calabria, dove si è diplomato. Si è iscritto poi all’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e poi a quella di Varsavia. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, Giuseppe ha viaggiato molto in tournée col teatro. Il debutto sul piccolo schermo avviene per lui nel 2002, con il ruolo di Alberto Fusaro in Incantesimo. Tra il 2004 e il 2005 recita in Un posto al sole. Da lì in poi verranno L’onore e il rispetto, Gente di mare, Il paradiso delle signore, e tante altre importanti fiction, in cui il 44enne partenopeo avrà modo di farsi apprezzare per il suo indiscutibile talento. Dal giugno del 2015 Zeno è in coppia con una sua collega, l’attrice Margareth Madè. La coppia si è unita in matrimonio nel 2016 e ha dato alla luce una figlia, Angelica.

Grande attesa quindi per vedere Giuseppe Zeno nel nuovo ruolo di Domenico, l’uomo che lotterà per conquistare la protagonista in ‘Mina Settembre’. Non perdetevi la prima puntata!